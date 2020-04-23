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Yıldızeli’de çocuklar 23 Nisanı böyle kutladı

SİVAS HABERLERİ  | 23.04.2020 12:02 | Son Güncelleme

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar, çektikleri görüntülerini birbiri ile paylaştı.Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs (Covit-19) tedbirleri dolayısı ile çocuklar için buruk geçti.

Yıldızeli’de çocuklar 23 Nisanı böyle kutladı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar, çektikleri görüntülerini birbiri ile paylaştı.
Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs (Covit-19) tedbirleri dolayısı ile çocuklar için buruk geçti. Söyledikleri şii ve şarkılardaki sözlerin aksine koşup oynayamayan çocuklar, bayramı evlerinde düzenledikleri etkinlikler ile kutladı.
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bayramı evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar, evlerinde düzenledikleri etkinlikleri görüntüleyerek birbirleriyle ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Yıldızeli’de çocuklar 23 Nisanı böyle kutladı

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Sivas Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:36
Öğle
12:35
İkindi
16:21
Akşam
19:25
Yatsı
20:51

Sivas Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Aksu Eczanesi
Merkez
Berkay Eczanesi
Merkez
Doğruyol Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
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