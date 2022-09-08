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Yıldızlar 17 Yaş Altı Eskrim Açık Turnuvası, Ankara'da yapılacak

08.09.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldızlar 17 Yaş Altı Eskrim Açık Turnuvası, Ankara'da yapılacak

Yıldızlar 17 Yaş Altı Eskrim Açık Turnuvası, Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre turnuva, 9-11 Eylül tarihlerinde Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenecek.

Organizasyonda 25 şehirden 473 sporcu mücadele edecek.

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