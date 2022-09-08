Yıldızlar 17 Yaş Altı Eskrim Açık Turnuvası, Ankara'da yapılacak

Yıldızlar 17 Yaş Altı Eskrim Açık Turnuvası, Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre turnuva, 9-11 Eylül tarihlerinde Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenecek.

Organizasyonda 25 şehirden 473 sporcu mücadele edecek.



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