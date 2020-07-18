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Yıldızlar altında bilim yolculuğu

ANTALYA HABERLERİ  | 18.07.2020 11:35 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi’nin düzenlediği yaz etkinlikleri kapsamında ‘Yıldızların Altında Bilim Söyleşileri’ gerçekleşti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi’nin düzenlediği yaz etkinlikleri kapsamında ‘Yıldızların Altında Bilim Söyleşileri’ gerçekleşti. Kaleiçi Yat Limanı Tiyatrosu’nda Dr. Adnan İş’in sunumu ile ‘Dünya Ölçeğinde Uzay ve Evren’ adlı söyleşi yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı’na bağlı Antalya Oyuncak Müzesi’nin, pandemi sürecinde ara verilen kültür sanat faaliyetlerinin canlanmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği yaz etkinlikleri sürüyor.
Müzik dinletileri, belgesel gösterimleri ve gezi-sunum gibi alanlarda uzman kişilerin katılımı ile gerçekleşen yaz etkinliklerinde bu kez bilim söyleşileri yapıldı. Bilim, sanat ve felsefe grubu Aklın Yolu Düşünce Topluluğu Üyesi Dr. Adnan İş’in sunumu ile Dünya Ölçeğinde Uzay ve Evren adlı söyleşide; bilimin merceğinden, dünya gözüyle evrenin derinliklerine inen keyifli bir sohbet gerçekleşti. Dr. Adnan İş, söyleşide, Dünya’nın ve Güneş sisteminin evrendeki konumu; bilinen evrenin mesafeleri, gök cisimlerinin boyutları ve gök cisimlerinin birbirlerine olan mesafeleri ile ilgili kısa bilgiler verdi. Dr. İş, mesafeleri ve boyutları anlatmak için de kısa video sunumları ile izleyenleri bilgilendirdi.

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