YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Yıldızlar kupayla döndü

Yıldızlar kupayla döndü

BURSA HABERLERİ  | 13.08.2020 17:14 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyespor Atletizm Yıldız Kadın takımı, U18 Atletizm Ligi’ni üçüncü sırada tamamladı.Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Atletizm Ligi final yarışları Denizli’de tamamlandı.

Yıldızlar kupayla döndü

Bursa Büyükşehir Belediyespor Atletizm Yıldız Kadın takımı, U18 Atletizm Ligi’ni üçüncü sırada tamamladı.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Atletizm Ligi final yarışları Denizli’de tamamlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Toto Spor Kompleksi’nde yapılan organizasyonda Büyükşehirli sporculardan Edanur Yaşar 400 metre engel, Iraz Engin uzun atlama, İrem Aydın disk atma, Arzu Atlı cirit atma yarışlarında birinci sırada yer aldı. Yüksek atlamada Esra Kalkan ikinci olurken, 200 metrede Habibe Okçu, 2000 metrede Damla Hasta, Gülle’de Gökçe Erken, Çekiç’de Zehra Türknaz Özırmak üçüncü oldu. Büyükşehirli sporcular, 4x100 Bayrak ve İsveç Bayrak yarışlarında da üçüncülük elde etti. Toplamda 17 madalya ile 141 toplayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, U18 Atletizm Ligi’ni Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardından üçüncülük kupasıyla kapattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Balıkesir’de korona virüs karantinası

Balıkesir’de korona virüs karantinası

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Puğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Bursa Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:30
Sabah
06:06
Öğle
13:14
İkindi
17:03
Akşam
20:11
Yatsı
21:41

Bursa Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Mudanya esnafına pandemi desteği

Mudanya esnafına pandemi desteği

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Hazır yemekte girdiler yükseldi

Hazır yemekte girdiler yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.