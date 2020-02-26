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Yıldızlar MEB Şampiyonası’na MELMEK sporcuları damga vurdu

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.02.2020 14:50 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcuları Şubat ayı içerisinde Kayseri’de yapılan Yıldızlar MEB Şampiyonası’nda Kayseri şampiyonu oldular.Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, spora meraklı gençlere fırsat verildiği zaman büyük başarılar elde edildiğini söyleyerek, “MELMEK spor branşlarımızda tüm sporcularımıza destek oluyoruz.

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcuları Şubat ayı içerisinde Kayseri’de yapılan Yıldızlar MEB Şampiyonası’nda Kayseri şampiyonu oldular.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, spora meraklı gençlere fırsat verildiği zaman büyük başarılar elde edildiğini söyleyerek, “MELMEK spor branşlarımızda tüm sporcularımıza destek oluyoruz. Onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için spora, sanata ve kültüre yönlendirecek hizmetleri kendilerine ücretsiz sunuyoruz. Onların başarısı da verdiğimiz desteğin ne kadar doğru olduğunun göstergesi. Sporcularımızla gurur duyuyorum. Yıldızlar MEB Şampiyonasında Hatice Sap ve Zeynep Doğa Süel Kayseri şampiyonu olurken, Dilek Özışık ise Kayseri ikincisi oldu. Merve Ünlü, Talha Burgu, İlkay Efe Öztürk Kayseri üçüncüsü olarak gelecek için umut vaat ediyorlar. Sporcularımıza destek olmaya onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kendilerini kutluyor, üzerinde emekleri çok olan aileleri ve spor hocalarında teşekkür ediyorum” dedi.
Başarılı olan sporcular mart ayında yapılacak MEB yarı finallerinde Kayseri ve Melikgazi Belediyesi Spor Kulübünü temsil edecekler.

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Kocasinan
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gamze Güney Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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