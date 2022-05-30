Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme şampiyonası Samsun'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Okul Sporları Daire Başkanlığının 2022 yılı faaliyet programında yer alan Bedensel Engelliler ve Görme Engelliler Yıldızlar ve Gençler Kategorisi Yüzme Türkiye Şampiyonasına 17 ilden 90 sporcu katıldı.

Samsun Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakalarda sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

Müsabakalar öncesi konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, tüm sporculara başarılar diledi.

Kategorilerinde derece alan sporculara madalyalarını Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak, Atakum Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Gökhan Karakuş, hakemler ve antrenörler takdim etti.



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