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Yıldızlar ve Gençler Türkiye Dart Şampiyonası, Zonguldak'ta başladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.02.2020 13:05 | Son Güncelleme

Yıldızlar ve Gençler Türkiye Dart Şampiyonası, Zonguldak'ta başladı

Yıldızlar ve Gençler Türkiye Dart Şampiyonası, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başladı.

Ereğli Spor Salonu'nda 4 gün sürecek turnuvanın açılışında konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, 26 ilden toplam 348 sporcunun katılımıyla şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

"Ülkemizin dört bir yanından gelip, tesislerimizi enerji ve azimleri ile dolduran sporcularımıza başarılar diliyorum." diyen Keleş, "Gençlerimiz bizlere emanet. Bugün biz buradaysak, yarın da sizler burada olacaksınız. Bakanlığımız, üretmiş olduğu projeler ve faaliyetlerle gençlerimizin gelişimlerine katkı sunma gayretinde." ifadelerini kullandı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da şampiyonaya katılan sporculara başarı dileklerini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli Zonguldak

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