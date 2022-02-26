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  4. Yıldızlarda Avrupa şampiyonu muaythai sporcusu Eylül Aslan'ın hedefi büyük:

Yıldızlarda Avrupa şampiyonu muaythai sporcusu Eylül Aslan'ın hedefi büyük:

26.02.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İlk kez katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırdım ve çok mutlu oldum" - "Malezya'da ağustos ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmayı ve birinci olmayı hedefliyorum"

ORHAN YOLDAŞ - Yıldızlar Avrupa Muaythai Şampiyonası'nı 58 kiloda altın madalyayla tamamlayan 13 yaşındaki milli sporcu Eylül Aslan, yeni hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

Muaythaide geçen yıl Türkiye birincisi olan sporcunun yaşı dolayısıyla İstanbul'da 13-20 Şubat'ta düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'na katılamaması sonrası, Türkiye ikincisi Eylül Aslan milli takıma çağrıldı.

Haftada 8 antrenmanla şampiyonaya hazırlanan Aslan, elde ettiği fırsatı şampiyonlukla taçlandırarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Aslan, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesiyle başladığı muaythai branşında kendisini hızlı bir şekilde geliştirdiğini söyledi.

Antrenmanlarda döktüğü terin karşılığını aldığını dile getiren Eylül Aslan, "Avrupa Şampiyonası'nda derece elde etmeyi, ülkem için birinci olmayı çok istiyordum. Bazen sabahtan akşama kadar antrenman yaptım, hocalarımı da yordum. Onlar da benimle beraber sabah 09.00'dan akşam 18.00'e kadar salonda kaldı. Bu kadar çalışmanın sonucunda, ilk kez katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırdım ve çok mutlu oldum." diye konuştu.

Haziran ayında düzenlenecek Türkiye Muaythai Şampiyonası'na hazırlandığını kaydeden Aslan, "Türkiye Şampiyonası'nda tekrar başarı elde edip, Malezya'da ağustos ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmayı ve birinci olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

- Antrenör Yavuz'un beklentisi yüksek

Muaythai Milli Takımı antrenörlerinden Ramazan Yavuz, Eylül Aslan'ın başarılarına devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Geçen yıl Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nı Eylül Aslan'ın yıldızlar kategorisinde ikinci tamamladığını ancak ilk sırayı alan sporcunun yaşının yeterli olmaması nedeniyle Avrupa Şampiyonası'na katılamadığını anlatarak, "Bu durum üzerine milli takıma Eylül çağrıldı. Haftada 8 antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandı ve Avrupa şampiyonu oldu. Malezya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da ülkemize altın madalya getireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, milli sporcuya destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.

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