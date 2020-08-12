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Yıldızlı işletmelere sertifikaları verildi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 12.08.2020 10:07 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliği tarafından uygulamaya konulan Yıldızlı İşletme Projesinde hak kazanan işletmelere sertifikaları verildi.Yıldızlı İşletme Projesi programında konuşan Vali Osman Bilgin, “Proje ile gıda üretimi yapan ve toplu tüketime sunan işletmeler bilinçlenecek ve ürünler AB ve Tarım ve Orman Bakanlığı normlarında olacaktır.

Kırklareli Valiliği tarafından uygulamaya konulan Yıldızlı İşletme Projesinde hak kazanan işletmelere sertifikaları verildi.
Yıldızlı İşletme Projesi programında konuşan Vali Osman Bilgin, “Proje ile gıda üretimi yapan ve toplu tüketime sunan işletmeler bilinçlenecek ve ürünler AB ve Tarım ve Orman Bakanlığı normlarında olacaktır. Projenin oluşturacağı rekabet ortamı gıda güvenilirliği, izlenebilirlik ve gıda kalitesindeki artış, halk sağlığını da güvence altına almış olacağından, Yıldızlı İşletme Projesinin uygulanması pandemi süresince alınan tedbirlere önemli bir katkı sağlayacaktır. Salgın kurallarına en fazla uyum sağlayan işletmeleri sertifikalandırma yoluyla ödüllendirmek ve halka duyurmak sektördeki diğer işletmeleri de daha iyi koşullar oluşturmaya teşvik edecektir. Projenin oluşturacağı rekabet ortamı korona virüs tedbirleri kapsamında işletmelere karşı güvenilirlik sağlayarak, halk sağlığını da güvence altına almış olacaktır. İşletmelere yapılan denetimlere ait veriler, ilgili denetim koordinatörleri tarafından tam zamanlı olarak vefa yazılım programına girişleri yapılarak, kayıt altına alınacaktır” dedi.
Vali Bilgin’in konuşmasının ardından Yıldızlı İşletme Projesinde hak kazanan işletmelere “Yıldızlı İşletme” sertifikaları teslim edildi.

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