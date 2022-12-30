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Yıldıztepe kayak merkezi yeni yıla hazır

30.12.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle misafirlerini bekliyor.

Yıldıztepe kayak merkezi yeni yıla hazır

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan, 900, 2 bin 400 ve 4 bin 500 metrelik üç piste sahip Yıldıztepe Kayak Merkezi, sezon boyunca kayakseverleri ağırlıyor.

Çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçinin de geldiği Yıldıztepe Kayak Merkezi, yılbaşını Ilgaz Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilere unutulmaz bir tatil yaşatmayı vadediyor.

Yılbaşı öncesi beyaz örtüyle kaplanan merkezde kayak sezonunun açılması için ise yeterli kar yağışı bekleniyor.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, AA muhabirine, kayak merkezlerinin çok kolay ulaşıma sahip olduğunu söyledi.

Kayak merkezinin Ilgaz ilçesinden yaklaşık 20, ana yoldan ise 5 kilometre mesafede olduğuna işaret eden Yaylacı, "Ana yoldan tünele girmeden düz bir yol olduğundan, zincire gerek duymadan ulaşım gayet rahat şekilde yapılıyor." dedi.

Tesislerinin bakım çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Yaylacı, "Yaz boyunca tesislerimizin, otelimizin, kafenin, teleferiğin, pistlerin bakımlarını yaptık. Konuklarımızı ağırlamak için hazırız. İki otelimiz ve bungalov evlerimiz var. 300 kişiye kadar konaklama yaptırabiliyoruz." diye konuştu.

"DAHA FAZLA YAĞARSA GÜZEL SEZON BEKLİYORUZ"

Yılbaşı için otellerin ve bungalov evlerinin tamamının dolduğunu dile getiren Yaylacı, "Yüzde 100 doluluk oranıyla yılbaşına giriyoruz. Geçen yıl sezonumuz güzel oldu. Sezon boyunca 50 bin kişiyi ağırladık. Bu sezon hedefimiz daha yüksek, kar da güzel yağarsa... 5 santimetreye yakın kar var, inşallah daha fazla yağarsa güzel sezon bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayak merkezinde her seviyeye uygun pistler bulunduğuna dikkati çeken Yaylacı, kayakseverlerin memnun kaldıklarını belirtti.

Bölgenin ormanlık bir alan ve eşsiz manzaraya sahip olduğunu vurgulayan Yaylacı, "Teleferiğimizde yukarıya doğru çıkarken çok güzel bir manzara görünüyor. Konuklarımız yukarı çıkarken doğayı izleye izleye çıkıyor, geri döndüklerinde çok hoşlarına gittiklerini bize bildiriyorlar. Samanyolu pistimiz, ormanın içinden geçen bir pist. Doğasıyla, her şeyiyle çok güzel bir merkezimiz var. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yeterli karın yağmasını bekliyoruz." sözlerine yer verdi.

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