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  4. Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu

ÇANKIRI HABERLERİ  | 19.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu

Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, sömestr tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Yarıyıl tatili ve hafta sonu olmasını fırsat bilen kayakseverler, aileleriyle Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne geldi. Ziyaretçilerin bir kısmı ve çocuklar kayak yapmanın tadını çıkardı.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatili olması nedeniyle kayak merkezinde hareketlilik yaşandığını söyledi.

Bu sene kar yağışının az olması nedeniyle sezonu geç açtıklarını belirten Yelken, "Sömestr tatili boyunca yoğun ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Kayak merkezimizin ulaşımı kolay olduğu için çevre illerden çok sayıda kayaksever Yıldıztepe'yi tercih ediyor." dedi.

Yelken, kayak merkezinin popülerliğinin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, merkezde her seviyeden kayakçıya uygun pistler olduğunu kaydetti.

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Çankırı Kar Yağışı sömestir tatili Yıldıztepe Kayak Merkezi

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