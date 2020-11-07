YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yıldıztepe’ye kütüphane

Yıldıztepe’ye kütüphane

ANKARA HABERLERİ  | 07.11.2020 11:28 | Son Güncelleme

Altındağ’a bir mahalle kütüphanesi daha yapılıyor.

Altındağ’a bir mahalle kütüphanesi daha yapılıyor. Yıldıztepe Mahallesi’nde yapımı devam eden kütüphane, mahalle sakinleri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.
Yapımı devam eden Yıldıztepe Kütüphanesi’nin şimdiden Altındağ’a hayırlı olmasını temenni eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı "Altındağ Belediyesi olarak ilçemizde eğitim hizmetlerini daima ön planda tutuyoruz. İlimin ve bilimin ışığında çalışma yapmak isteyen herkesi kütüphanelerimize bekliyoruz" dedi.

Her mahalleye kütüphane hedefi
Mahalle kütüphanelerinin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Başkan Balcı " Şu anda 3 mahallemizde kütüphanemiz var ve bu kütüphaneler çok kullanılıyor. Hatta zaman zaman yoğunluk oluyor. Pandemi kuralları dikkate alarak hizmet veriyor, yoğunluk oluşmamasına çok dikkat ediyoruz. Kütüphanelerimizin yoğun ilgi gördüğünün farkındayız. Bu da bizi çok sevindiriyor. Altındağlı vatandaşlarımız, çocuklar ve gençler buralara ilgi gösterdikçe, yeni kütüphaneler yapmaya koyulduk biz de. Her mahallede bir kütüphane olması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

"Geleceğe yatırım yapıyoruz"
Kütüphanenin bir an önce tamamlanması için hızla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Balcı şunları kaydetti:
"Biz, eğitime verdiğimiz hizmet ve çalışmalarımızla geleceğe yatırım yapıyoruz. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi okumaya teşvik etmek için çaba sarf ediyoruz. Çünkü güçlü bir toplum için bilinçli nesillere ihtiyaç olduğunun farkındayız. Hedefimiz de ayakları yere güçlü basan, iyi yetişmiş ve bilinçli nesiller yetiştirmek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Yerel parlamentoda ilk hafta tamamlandı
Yerel parlamentoda ilk hafta tamamlandı
DPÜ’de 2 bin 53 fidan Hatay için toprakla buluştu
DPÜ’de 2 bin 53 fidan Hatay için toprakla buluştu
Hizan’da korona virüs denetimleri artarak devam ediyor
Hizan’da korona virüs denetimleri artarak devam ediyor
Kastamonu'dan deprem yaşanan İzmir'e yardım
Kastamonu'dan deprem yaşanan İzmir'e yardım
Çankaya zabıtasından 50 bin denetim
Çankaya zabıtasından 50 bin denetim

Ankara Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:37
İkindi
15:22
Akşam
17:47
Yatsı
19:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Altınışık Eczanesi
Cankaya
Bahar Soysal Eczanesi
Cankaya
Koç Eczanesi
Cankaya
Kule Eczanesi
Cankaya
Kumrular Eczanesi
Cankaya
Sinde Eczanesi
Cankaya
Nur Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Güneşevler Parkı'na Büyük İlgi
Güneşevler Parkı'na Büyük İlgi
Baskına giden polise oral seks teklifi
Baskına giden polise oral seks teklifi
Anne at, otomobilin çarptığı tayın başından bir an olsun ayrılmadı
Anne at, otomobilin çarptığı tayın başından bir an olsun ayrılmadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.