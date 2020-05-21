YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Yılgör Kadık anısına resim yarışması düzenlendi

Yılgör Kadık anısına resim yarışması düzenlendi

MUĞLA HABERLERİ  | 21.05.2020 15:50 | Son Güncelleme

Milas’ın Güllük Mahallesinde, merhum iş insanı Yılgör Kadık anısına, düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.İş insanı Görsev Kadık ve Hatice Balkır’ın babası, Nevzat Balkır’ın kayınpederi Yılgör Kadık anısına, geleneksel olarak her yıl bir etkinlik gerçekleştiriliyor.

Milas’ın Güllük Mahallesinde, merhum iş insanı Yılgör Kadık anısına, düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
İş insanı Görsev Kadık ve Hatice Balkır’ın babası, Nevzat Balkır’ın kayınpederi Yılgör Kadık anısına, geleneksel olarak her yıl bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen uçurtma şenliğinden sonra bu yıl ise resim yarışması düzenlendi.
Güllük İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri arasında “Pandemi Sonrası Arkadaşlarınızla İlk Yapmak İstedikleriniz” konulu yarışmada dereceye girenlere ödülleri Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Güllük Mahalle Muhtarı Ali Polat ve merhum Yılgör Kadık’ın oğlu Görsev Kadık tarafından takdim edildi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tokat, dereceye girenlere tablet, akıllı kol saati, scooter gibi hediyeler verdi.
Yarışma hakkında açıklama yapan Görsev Kadık; “Merhum babam Yılgör Kadık adına her yıl şenlik düzenliyoruz. Geçen yıl uçurtma şenliği ile başladık. Bu yıl ise ülkemizde ve dünyada yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle çocuklarımız arasında dijital ortamda resim yarışması düzenledik. Bu sayede çocuklarımız evlerinde sıkılmamış oldular hem de resim becerilerini sergilediler. Yarışmamıza ilgi gösteren tüm çocuklarımıza ve ödül törenimize katılan Başkanımız Muhammet Tokat’a teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşçilikten belediye başkanlığına

İşçilikten belediye başkanlığına

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Oltu Kalesi uçuyor

Oltu Kalesi uçuyor

Muğla Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:47
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:20
Yatsı
21:52

Muğla Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Çimen Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Merkez
Filika Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Nur Alp Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Fransız kaptana travesti dayağı

Fransız kaptana travesti dayağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.