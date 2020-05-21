Yılgör Kadık anısına resim yarışması düzenlendi

Milas’ın Güllük Mahallesinde, merhum iş insanı Yılgör Kadık anısına, düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

İş insanı Görsev Kadık ve Hatice Balkır’ın babası, Nevzat Balkır’ın kayınpederi Yılgör Kadık anısına, geleneksel olarak her yıl bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen uçurtma şenliğinden sonra bu yıl ise resim yarışması düzenlendi.

Güllük İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri arasında “Pandemi Sonrası Arkadaşlarınızla İlk Yapmak İstedikleriniz” konulu yarışmada dereceye girenlere ödülleri Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Güllük Mahalle Muhtarı Ali Polat ve merhum Yılgör Kadık’ın oğlu Görsev Kadık tarafından takdim edildi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tokat, dereceye girenlere tablet, akıllı kol saati, scooter gibi hediyeler verdi.

Yarışma hakkında açıklama yapan Görsev Kadık; “Merhum babam Yılgör Kadık adına her yıl şenlik düzenliyoruz. Geçen yıl uçurtma şenliği ile başladık. Bu yıl ise ülkemizde ve dünyada yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle çocuklarımız arasında dijital ortamda resim yarışması düzenledik. Bu sayede çocuklarımız evlerinde sıkılmamış oldular hem de resim becerilerini sergilediler. Yarışmamıza ilgi gösteren tüm çocuklarımıza ve ödül törenimize katılan Başkanımız Muhammet Tokat’a teşekkür ediyorum” dedi.

