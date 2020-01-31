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Yılın en mutlu ilçesi Manavgat seçildi

ANTALYA HABERLERİ  | 31.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi İstanbul’da Atrax Fuarı kapsamında düzenlenen 7.

Manavgat Belediyesi İstanbul’da Atrax Fuarı kapsamında düzenlenen 7. Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri Yarışmasında “Yılın Mutlu İlçesi” seçildi. Başkan Şükrü Sözen, böylesine prestijli ve önemli bir ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu belirterek, ödülü Manavgat halkı adına alacağını söyledi.
Manavgat Belediyesi, Türkiye çapında belediye, kamu ve özel kurumların 16 dalda başvuruların yapıldığı ve 100’ü aşkın projenin yarıştığı Attraction Star Awards 2020 - 7. Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri Yarışmasında “Yılın Mutlu İlçesi” ödülüne layık görüldü. TUREKS Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen Atrax 2020 Fuarı kapsamında gerçekleştirilen ve sektörün en başarılı ürün, proje ve uygulamalarının seçildiği yarışmada Manavgat’ın “Yılın Mutlu İlçesi” seçilmesi kentte sevinç oluşturdu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bu yıl 8’incisi İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Atrax 2020 Uluslararası Eğlence, Park, Rekreasyon Fuarı’na hem “Mutlu Şehirler Konferans”ında konuşmacı olarak yılın mutlu ilçesi seçilmesindeki nedenleri anlatmak hem de ödülünü almak için davet edildi.

Ödül töreni
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Yılın Mutlu İlçesi ödülünü 14 Şubat gecesi İstanbul’da Crown Plaza Florya Oteli’nde düzenlenecek olan ödül töreniyle alacak. Gecede yarışmada ödül almaya hak kazanan “Yılın Mutlu Şehri, Yılın Mutlu İlçesi, En Başarılı Belediye Parkı, Yıldızlı Proje, En Başarılı Müze, En Başarılı Festival” ödüllerinin de sahiplerini bulacağı açıklandı. ATRAX 2020 Mutlu Şehirler İşbirliği Platformu’nun da yer aldığı organizasyonda Türkiye’de “Yaşanabilir, Sürdürülebilir Geleceğin Mutlu Şehirlerini oluşturmak amaçlanıyor. Başkan Sözen Türkiye çapında böylesine anlamlı ve prestijli bir ödüle layık görülmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Sözen, “Yıllardır kent halkımızın mutluluğu için pek çok çalışma yaptık. Bu çalışmalarımızın Türkiye çapında da takdir görmesi ve ödüllendirilmesi bizleri çok mutlu etti. Manavgat’ta aldığımız her ödülün gerçek sahibi Manavgat halkımızdır. Bize çalışma azmini, şevkini ve kararlılığını veren, Manavgat için hayallerimizi gerçekleştirmemize imkan veren halkımızdır. Teşekkürler Manavgat” dedi.

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