İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Yılın ilk 8 ayında en çok izlenen 10 filmden dördü yerli yapımlar oldu.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 251'i yeni, toplam 375 filmin vizyona girdiği ilk 8 ayda, toplam izleyici sayısı 26 milyon 360 bin 740'a ulaştı.

Cinayet sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Belgin Sarılmışer'in hayatını ele alan "Bergen" filmi, 5 milyon 478 bin 944 izleyiciyle yılın ilk 8 ayında en çok izlenen film oldu.

Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini paylaştığı filmde, müzik tarihine geçen yorumu ve konservatuvardan başlayan şarkı söyleme tutkusunun yanı sıra "acıların kadını" olarak tanınan şarkıcı Bergen'in yaşamının bir bölümü beyaz perdeye aktarıldı.

- "Kesişme-İyi ki Varsın Eren"

En çok izlenen filmler arasında 2. sırada yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği, TRT Ortak Yapımı, "Kesişme-İyi ki Varsın Eren" yer aldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı TRT Ortak Yapımı film, vizyonda kaldığı süre içinde 2 milyon 326 bin 506 kişi tarafından izlendi.

Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği filmde, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek başrolleri paylaştı. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

- "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında"

Macera ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çeken "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında" filmi listeye 3. sıradan girdi.

Yönetmenliğini Sam Raimi'nin üstlendiği filmi, bir milyon 549 bin 492 kişi izledi.

Filmde başarılı oyuncular Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong ve Chiwetel Ejiofor başrolleri paylaştı.

- "Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü"

Listenin 4. sırasında bir milyon 182 bin 305 kişiyle "Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü" filmi yer aldı.

Macera ve aksiyon tutkunlarının ilgiyle izlediği yapımda Hollywood'un ünlü oyuncuları Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale ve Russell Crowe rol aldı.

- "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas"

Hakan Bol ile Sinan Güngor'ün yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" en çok izlenen 5. film oldu.

Filmi izlemek üzere bir milyon 164 bin kişi sinema salonlarına gitti.

- "The Batman"

Dram ve aksiyon türündeki "The Batman" filmi vizyonda kaldığı 10 haftada bir milyon 81 bin 473 kişi tarafından izlendi. Başarılı oyuncular Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell ve Andy Serkis'in rol aldığı yapım, en çok izlenen filmler arasına 6. sıradan girdi.

Film, Gotham'daki ucu kendi ailesine de uzanan yolsuzlukları temizleye çalışan Batman'in, bir yandan Riddler isimli bir seri katille mücadelesini işliyor.

- "Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi"

ABD yapımı animasyon film "Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi"ni, izleyiciyle buluştuğu 1 Temmuz'dan itibaren bir milyon 57 bin 677 kişi tarafından izlenerek, en çok izlenen 7. film oldu.

Film, 1970'li yıllarda tarihin en büyük kötülerinden biri olma hayali kuran genç Gru ile yolları kesişen Minyonlar'ın, kötülükleriyle nam salan Vicious 6 ekibine girmeye çalışan Gru'ya yardım etmelerini konu ediniyor.

- "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok"

Macera, bilim-kurgu ve aksiyon sevenlerin ilgilyle izlediği "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok" filmi, 17 Aralık 2021'de vizyona girdi. Bu yıl 961 bin 470 izleyiciye ulaşarak yılın en çok izlenen 8. filmi olan yapımı, ilk vizyon tarihinden itibaren 2 milyon 811 bin 424 kişi seyretti.

- "Kirpi Sonic 2"

Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell ve Shemar Moore'un rol aldığı "Kirpi Sonic 2" yılın en çok izlenen 9. filmi oldu.

Macera ve aksiyon türündeki filmi 686 bin 524 kişi izledi.

- "Dilberay"

Türk halk müziği ve arabesk müzik yorumcusu Dilber Ay'ın yaşamını sinemaya aktaran "Dilberay", yılın en çok izlenen 10. filmi oldu.

Büşra Pekin, Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar'ın başrolleri paylaştığı yapım 686 bin 495 kişi tarafından izlendi.

