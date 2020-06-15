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Yılın ilk boz Antep fıstığının yetiştiricisi altınla ödüllendirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.06.2020 15:56 | Son Güncelleme

Yılın ilk boz Antep fıstığının yetiştiricisi altınla ödüllendirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2020 yılının ilk mahsulü boz Antep fıstığı Nizip Ticaret Borsası'na getirildi.

Kırsal İntepe Mahallesi'nden yılın ilk mahsul boz Antep fıstığını Nizip Ticaret Borsası'na getiren üretici Cuma Kaya, borsanın yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katıldığı törenle altınla ödüllendirildi.

Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Polat, yaptığı konuşmada, ilçenin en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan Antep fıstığının üretimini teşvik etmek amacıyla her yıl ödül töreni düzenlediklerini hatırlattı.

Hasat mevsiminden yaklaşık 45 gün önce olgunlaşarak doğal rengine ve tadına kavuşan erkenci olarak tabir edilen boz Antep fıstığının altınla ödüllendirdiğini ifade eden Polat, fıstık üreticisi Cuma Kaya'yı gayretlerinden dolayı tebrik etti. Polat, "Tüm üreticilerimizin ürünlerini kazasız belasız hasat etmelerini, bolluk ve bereket içerisinde bir yıl geçirmelerini diliyorum." dedi.

Fıstık üreticisi Cuma Kaya da Türkiye'de yılın ilk Antep fıstığını Nizip'te yetiştirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Renk ve doluluk oranıyla son derece kaliteli ürün veren ağaçlarından topladığı yaklaşık 5 kilogram ilk mahsulü kayıt ettirdiğini aktaran Kaya, ilgililere destekleri nedeniyle teşekkür etti.

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