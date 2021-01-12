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Yılın ilk durağı Çaltılıdere Mahallesi

12.01.2021 17:27 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Aliağa ilçesinde 2020 yılında yoğunlukla sürdürülen kırsal mahallelerdeki temizlik, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları 2021’de devam edecek.

İzmir’in Aliağa ilçesinde 2020 yılında yoğunlukla sürdürülen kırsal mahallelerdeki temizlik, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları 2021’de devam edecek. Çakmaklı, Horozgediği, Bozköy, Aşağı Şehitkemal, Yukarı Şehitkemal, Samurlu, Güzelhisar, Çıtak, Uzunhasanlar, Karakuzu, Karaköy Mahallelerinde çalışmalarını tamamlayan Aliağa Belediyesi ekiplerinin yeni yıldaki ilk durağı Çaltılıdere Mahallesi oldu.
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın talimatlarıyla kırsal mahallelerdeki çalışmalarına aralıksız devam eden Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde çalışmalarına Çaltılıdere Mahallesinde devam ediyor. Ekipler; temizlik, ağaç budama, ot biçme, ova yollarının açılması, oyun parklarının bakımı gibi çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ise mahalle içerisinde 2 bin 550 metrekarelik kilit taş döşendi.

Muhtar Yoldaş: “Çalışmalardan çok memnunuz”
Çaltılıdere Mahallesi Muhtarı Şenol Yoldaş, “Aliağa Belediyemiz, mahallemizde çevre düzenlemesi yapıyor. Oyun parklarımız boyanıyor. Kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Mesire alanımızın çevresi düzenleniyor. Yollarımıza kilit parke ve bordür taşı döşendi. Çaltılıdere halkımız yapılan bu çalışmalardan çok memnun oluyor. Belediyemizin mahallemizdeki çalışmaları devam ediyor, yapılması gereken çalışmalar sırasıyla yapılıyor. Mahallemizde yapılan çalışmalardan dolayı Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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