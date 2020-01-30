Yılın ilk Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar’da yapılan yatırımlar ve devam eden hizmetlerin kurumlar tarafından değerlendirildiği 2020 yılının 1. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz’ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı. Toplantı öncesi konuşan ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğini hatırlatan Vali Tutulmaz, “Kamu kaynakları sınırsız değil. Bu kaynakları verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Yatırımların kendi bölgesinden, kendi ilçesinden olmasını isteyen var. Bu normal, insani bir duygu. Karar verici bizler doğru yatırım, verimli yatırım hangisi buna bizlerin karar vermesi gerekiyor. Kaynakları verimli kullanma konusunda hassas olalım. Yılın ilk toplantısında bu konuları bir kez daha hatırlatmak istedim. Komşu illere baktığımızda Afyonkarahisar olarak proje sayısında üst konumdayız. 1000’e yakın proje ile faaliyetteyiz. Afyonkarahisar olarak iyi konumdayız. Tabi iyinin de daha iyisi her zaman vardır. Böyle gelmiş, böyle gider mantığı ile idareci körlüğü denen hastalığa yakalanmayalım. Kendimizi yenileyelim. Taleplere farklı açılardan bakmaya çalışalım. Bunun sonucunda başarılı olacağımızı göreceğiz” dedi.

Yatırımların mevcut durumu hakkında ayrıntılı bilgiler veren Vali Mustafa Tutulmaz: “İl Yatırım Takip Sistemi verilerine göre; 2019 yılı içerisinde projelerin 677’si tamamlanmış, 177’si devam ediyor, 54’ü ihale aşamasında, 29 adet projeye de başlanılamamış. Yatırımların; toplam proje bedeli yaklaşık 6.7 Milyar TL, önceki yıllar harcaması 2.8 Milyar TL, 2019 yılı ödeneği 986 Milyon TL ve dönem sonu harcaması 771 Milyon TL’dir. Projelerin 2019 yılı nakdi gerçekleşme oranı yüzde 78, yılı fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 82’dir. 2019 yılı ödeneğinden en fazla pay alan üç kuruluş; Isparta DSİ 18. Bölge Müdürlüğü birinci sırada, Eskişehir İlbank Bölge Müdürlüğü ikinci sırada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü sıradadır. Kamu yatırımlarının sektörel dağılımına bakıldığında ise birinci sırada Ulaştırma, ikinci sırada Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal hizmetler, üçüncü sırada Tarım sektörü yer almaktadır. 2019 yılında kamu yatırımları için günlük yaklaşık 2.1 milyon TL harcanmıştır. Bu sebeple tüm yatırımcı kuruluşların önceki yıllarda yapmış oldukları özverili çalışmalarının devam edeceği temennisi ile hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Tutulmaz’ın konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri devam eden yatırımlar hakkında ayrıntılı sununlar yaptılar.



