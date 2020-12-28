Yılın son çifti ‘Evet’ dedi

Denizli’nin Çameli ilçesine yılın son nikahı kıyıldı. İlçede 2020 yılında nikahı kıyılan son çift olan Hatice ve Bülent Bakan çifti, “2021 yılına evli olarak gireceğiz. Onun için çok mutluyuz” dedi.

Çameli’nde 2020 yılının son nikahı, Çameli Belediyesi Konferans Salonunda kıyıldı. Çameli’nde bu yılın son nikahı kıyılan çift olan Hatice Yıldız ve Bülent Bakan oldu. Nikahta çiftler, bir ömür boyu sürecek birliktelikleri için ’Evet’ diyerek, 2021 yılına evli olarak girmenin heyecanını yaşadılar. 2020 yılının son gününde dünya evine giren Bülent ve Hatice Bakan çifti, "Bugün dünya evine girmekten dolayı çok mutluyuz. 2020 yılına bekârlık ile veda ediyoruz. 2021 yılına evli olarak gireceğiz. Onun için çok mutluyum. 2020’de yaşadığımız tüm olumsuzluk ve sıkıntılarla bir daha karşılaşmamak umuduyla 2021 Yılı sağlık ve mutluluk getirsin” dedi.

2020 yılında 91 Çift ’Evet’ dedi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2020 yılı içerisinde Çameli Belediyesi Nikah Memurluğunca 91 çiftin nikahının kıyıldığını açıkladı. Zaman zaman bazı çiftlerin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak olan Belediye Başkanı Arslan, “Çameli Belediyesi Nikah Memurluğu pandemi dönemi olmasına rağmen sosyal mesafe, maske gibi tüm tedbirlere uyarak 2020 yılında 91 Çiftin nikâhını kıydı. Evlenen çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim mesut ve bahtiyar eylesin” ifadelerini kullandı.



