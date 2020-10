Yılın son İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Erzurum’da 2020 yılı İl Koordinasyon Kurulu 4’üncü toplantısı, Vali Okay Memiş’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Münir Akkaya Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantı öncesinde gazetecilere kısa bir açıklama yapan Vali Okay Memiş, Pandemi sürecinde Erzurum’un kurallara harfiyen uyduğunu söyledi.

“Mesafede sorun yaşıyoruz”

Son günlerde dünyada ve ülkemizde salgının yükseliş gösterdiğini aktaran Vali Memiş, “Bugünlerde dünya genelinde, ülkemizde ve şehrimizde artışlar oldu. Bizler fırsat bulduğumuz her an maske, denetimine çıkıyoruz. Biraz mesafede sorun yaşıyoruz. Kural şu: yan yana iseniz maskenizi çıkarmayacaksınız. Eğer bu şekilde davranmazsak bulaş artıyor” dedi.

Devlet olarak sadece evlerin içine müdahil olmadıklarına dikkat çeken Memiş, onun haricindeki her alana müdahil olduklarını bildirdi.

“Rakamları düşürmek çok zor ama yükselmesi çok kolay”

Memiş, toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“İl genelindeki artış bizlere biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Rakamları düşürmek çok zor ama yükselmesi çok kolay. Erzurum’da bu artışı durdurduğumuzu düşünüyoruz. Bir platodayız. İnişe geçtik ama vaka sayılarımız yüksek, denetimleri arttırarak aşağı geçen inişi sürdürmek istiyoruz. Alınan tedbirlere dikkat ettiğimiz sürece bu salgının büyümesini önleyeceğiz.”

Erzurum’da 2020 yılında yapılan yatırımlardan söz ederek konuşmasını sürdüren Vali Memiş, şunları söyledi:

“Yatırımcı Kuruluşlarımızın Valiliğimize vermiş oldukları yatırım izleme cetvellerinden İlimizdeki kamu yatırımlarının gerçekleşme durumunu şöyle özetleyebiliriz. 2020 yılı 4’üncü dönem Eylül ayı sonu itibariyle ilimizdeki kamu yatırımlarının toplam proje sayısı 609, toplam proje tutarı, 19 milyar 122 milyon 231 bin 350 TL. Program yılı ödeneği 1 milyar 500 milyon 805 bin 340 TL. Toplam harcama tutarı 745 milyon 965 bin 895 TL’dir. 745 Milyon 965 Bin 895 TL‘lik bir çalışma daha gerçekleştirilerek nakdi harcama oranı yüzde 49,70’e ulaşmıştır. Bazı kuruluşlarımızdaki nakdi harcamaların düşük düzeylerde kalması ödeneklerin tamamının gönderilmemesi veya ödeneklerinin zamanında intikal ettirilmemesi, aynı zamanda ihalelerin geç yapılmasından kaynaklanmaktadır. Daire amirlerimizin azami gayretleri sarf ettiklerine inanıyorum. Ödenek talepleri bir an önce yapılıp ihaleler zamanında yapılırsa yatırımlarımızdaki gerçekleşme oranlarının yükseleceği de bir gerçektir.”

Vali Memiş’in konuşmasının ardından bazı kurumlar slayt eşliğinde sunum yaptı. Daha sonra tek tek söz alan kurum müdürleri çalışmaları hakkında bilgi verdi.