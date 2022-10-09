YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Yıllar önce top koşturduğu takıma başkan oldu

Yıllar önce top koşturduğu takıma başkan oldu

09.10.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Amatör Küme'de mücadele eden ve yeni yönetiminde, başkan seçilen Tahir Çetin'in yanı sıra takımın eski futbolcularının da yer aldığı Aladağspor, yeni sezonda üçüncü şampiyonluğuna ulaşmak için mücadele edecek - Kulüp başkanı Tahir Çetin: "Hedefimiz sezonluk değil, bir senelik değil, uzun yıllar başarı elde etmek. Ayrıca kulübü bizden sonrakilere bırakmak için kurumsallaştırma ve tesisleşme çalışmaları da yapacağız"

ZAFER GÖDER - Bolu'da 37 yıldır amatör spora hizmet eden Aladağspor'da futbol oynarken iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan Tahir Çetin, başkanı seçildiği kulübü daha ileriye taşımak istiyor.

Seben ilçesine bağlı Kabak köyü sakinlerince gençleri spora yönlendirmek amacıyla 1985 yılında kurulan Aladağspor, 37 yıldır amatör spora hizmet ediyor.

Kurulduğu günden bu yana Bolu Amatör Küme'de mücadele eden ve 2003-2004 ile 2004-2005 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Aladağspor'da geçen ay yapılan olağanüstü kongrede, takımda 1998-2015 yıllarında top koşturan Tahir Çetin başkan seçildi.

Takımın kurulmasında emeği bulunan Sebahattin Çetin'in oğlu olan Tahir Çetin, yönetim kurulunda takımın eski futbolcularının yanı sıra kulübün ilk yönetim kurulu üyeleri olan Hasan Çetin ve Arif Aras'ın çocukları ile yeğenlerine de yer verdi.

Aladağspor'un şampiyon olduğu dönemde kaptan olan Fahrettin Yerlikaya ise hem yönetim kurulunda yer aldı hem de takımın teknik direktörlüğü görevine getirildi.

Yeni sezonun ilk maçında 30 Ekim'de Karaçayır Spor Kompleksi'nde Özel İdare Köroğluspor ile karşılaşacak Aladağspor, tarihinde üçüncü şampiyonluğa ulaşmak için mücadele edecek.

- "Dinamik, genç ve başarıya odaklı bir yönetim kurduk"

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren 36 yaşındaki Tahir Çetin, AA muhabirine, kulübün yeni yönetiminin daha önce takımda futbol oynamış, antrenörlük yapmış kişilerden oluştuğunu belirtti.

Dinamik, genç ve başarıya odaklı bir yönetim kurduklarını belirten Çetin, şu ana kadar 2 defa amatör küme şampiyonu olan takıma yeni başarılar kazandırmak için göreve geldiklerini kaydetti.

Çetin, kulübün 37 yılda başarılı sporcular yetiştirdiğini dile getirerek, "Hedefimiz sezonluk değil, bir senelik değil, uzun yıllar başarı elde etmek. Ayrıca kulübü bizden sonrakilere bırakmak için kurumsallaştırma ve tesisleşme çalışmaları da yapacağız. Büyüklerimizden devraldığımız bayrağı en iyi şekilde yukarıya taşımak istiyoruz. Karaçayır'da Aladağspor bir marka. Maçlarımızda tribünler dolu olur. Annemiz, eşimiz, kardeşimiz, çocuklarımız gelir bizi destekler. Bundan sonra da böyle olmasını sağlayacağız. Boluspor'un sloganı 'Küçük şehrin büyük öyküsü', bizimki ise 'Küçük köyün büyük takımı'." ifadelerini kullandı.

- "Artık oğluma destek vermeye çalışacağım"

Baba Sebahattin Çetin de kulübün çeşitli kademelerinde görev aldığını, bir dönem de başkanlık yaptığını söyledi.

Başkanlık yaptığı dönemde en çok maddi konularda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Çetin, "Zamanında bir futbol topu dahi alamıyorduk. 1-2 topla antrenman yapardık. Zamanında çamaşır makineleri yaygın değildi. Futbolcuların formalarını kendi evime getirir yıkardım. Kramponları futbolculara veremezdik." dedi.

Çetin, hiçbir yerden destek almadan kulübün yönetimini uzun yıllar devam ettirdiklerini belirterek, "2004-2005 yıllarında şampiyon olan takımın başkanıydım. Orada da en çok duygulandığım konu; köy takımı olarak bütün ilçeleri geçip Bolu il şampiyonu olmaktı. Üç yıl başkanlık yaptım. Ama bizde başkanlık önemli değildi. Herkese başkan gözüyle bakıyorduk. Başarılı olduk, 2 defa il şampiyonluğunu kazandık. Oğlum başkan oldu. Artık ona destek vermeye çalışacağım. Biz nasıl 15-20 yıl bu kulübe cansiparane şekilde hizmet ettiysek onlar da hiçbir şeylerini sakınmadan kulübü ne kadar ileri götürebilirlerse bizim için büyük gurur kaynağı olur." diye konuştu.

- "Artık görevi gençlere bıraktık"

Aladağspor'un ilk başkanı Arif Aras ise takımı yaklaşık 10 yıl yönettiğini dile getirerek, "Zor şartlarda kulübü bu zamana kadar getirdik. Bundan sonra da arkadaşlara başarılar diliyorum. Kulübün kuruluşunda başkan bendim. Şimdi çocuklarımıza, yeğenlerimize devrettik. Bu, bambaşka bir duygu." açıklamasında bulundu.

Kulübün kurulmasında ve ilk tüzüğü ile logosunun hazırlanmasında emeği bulunan emekli öğretmen Hasan Çetin, kulüp kurulurken koydukları hedeflere birlik ve beraberlik içinde ulaştıklarını kaydetti.

Profesyonel futbolcu da yetiştirdiklerini aktaran Çetin, "Hakem arkadaşlarımız var, antrenörlerimiz de var. Kulübü kurarken bana, 'Bir spor kulübünü kurmak önemli değil, önemli olan bunu yaşatmak.' dediler. Allah'a şükürler olsun 1985 yılında başladık, şu anda yıl 2022. Şu ana kadar hepimiz özveriyle çalıştık. Artık görevi gençlere bıraktık." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyorBolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
İstanbulspor - MKE Ankaragücü maçının ardındanİstanbulspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandıAnadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:27
Sabah
06:51
Öğle
12:46
İkindi
15:57
Akşam
18:31
Yatsı
19:50
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.