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Yıllarca çocuk sahibi olmak için uğraştılar, oğulları trafik kazasında hayatını kaybetti

04.10.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Muhammed Ergenli, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yıllarca çocuk sahibi olmak için uğraştılar, oğulları trafik kazasında hayatını kaybetti

Ergenli’ye çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Polatlı’nın Gülveren Mahallesi Kahramanlar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dolmuştan inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Muhammed Ergenli’ye aşırı süratli olduğu iddia edilen minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük çocuk yaklaşık 10 metre savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Muhammet Ergenli’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ergenli’nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Küçük çocuğa çarpan sürücü ise olay yerinden kaçtı. Ekipler kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza anına şahit olan vatandaşlardan Ceylan Cihanbeyli, "İşçi dağıtan 50 plaka bir araçtı. Sürücü kaçtı gitti. Sonra polisler ve savcı geldi. Sonra götürdüler" şeklinde konuştu.

EREN VE LÜTFİYE ÇİFTİ ÇOCUK SAHİBİ OLABİLMEK İÇİN YILLARCA TEDAVİ GÖRDÜ

Haymana’nın Kavak Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve ailesinin tek çocuğu olan Muhammet Ergenli’nin ve ailesinin hikayesi ise yürekleri burktu. Eren ve Lütfiye Ergenli çifti evliliklerinin ilk 7 yılında çocuk sahibi olamadıkları için tedavi oldukları öğrenildi. 2019 yılında ise küçük Muhammed dünyaya gelmişti.

Yıllarca çocuk sahibi olmak için uğraştılar, oğulları trafik kazasında hayatını kaybetti

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