Yıllardır asfalt görmeyen yollar bir bir asfaltlanıyor

Manisa’nın Demirci ilçesinde yıllardır asfalt yüzü görmeyen yollar Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir bir asfaltlanıyor.

En son 1999 yılında yol çalışması yapılan Demirci’nin Ahatlar-Ahmetler güzergahında ve 30 yıl önce açılan ve bir daha asfalt yüzü görmeyen Köylüce, Terziler, Sayık mahalleleri arasındaki yolda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışması yapıldı.

1999 yılından beri asfalt atılmayan yola büyükşehir dokunuşu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesi Ahatlar-Ahmetler güzergâhında sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Mevcut güzergâhta, 1999 yılından beri yol çalışması yapılmadığını belirten Ahmetler Mahalle Muhtarı Ercan Özar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sathi kaplama çalışması nedeniyle teşekkür etti.

Demirci ilçesi, Ahatlar-Ahmetler arasındaki güzergahta Manisa Büyükşehir Belediyesi sathi kaplaması uyguladı. Yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta yapılan yol çalışması nedeniyle memnuniyetini paylaşan Ahmetler Mahalle Muhtarı, mevcut güzergahta 1999 yılından beri yol çalışması yapılmadığını vurguladı. Yapılan yol çalışması nedeniyle ulaşımda konfor ve güvene kavuştuklarına da dikkat çeken Ahmetler Mahalle Muhtarı Ercan Özar, “Mahallemin, Demirci istikametine bağlanan 5 kilometrelik yolunun asfalt yapımından dolayı Cengiz başkanımıza, çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim bu yollarımıza 1999 yılında asfalt atılmıştı. O yıllardan bu zamana kadar, gerçekten çok büyük sıkıntılarımız vardı. Bu sıkıntılarımızın giderilmesi bizim için memnuniyet verici oldu. Cengiz başkanıma selam ve saygılarımı sunarım” dedi.