YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yıllardır veremedikleri kilolarından obezite merkeziyle kurtuluyorlar

Yıllardır veremedikleri kilolarından obezite merkeziyle kurtuluyorlar

MANİSA HABERLERİ  | 12.02.2020 13:02 | Son Güncelleme

Manisa Şehir Hastanesi'nde hasta kabulüne başladığı günden bu yana yoğun ilgi gören Obezite Merkezi, defalarca kilo verme girişimlerine rağmen sonuç alamayan onlarca hastaya çare oldu - Obezite Merkezi Koordinatörü Dr. Emre Mandacı: - "Avrupa'da en fazla obezitenin olduğu ülke Türkiye ne yazık ki. Bir çok nedeni var, bizler obezite ekibi olarak bu nedenleri tek tek tespit edip, bu hastalığın tedavisini yapmaya çalışıyoruz"

MANİSA (AA) - Manisa Şehir Hastanesinde açılan Obezite Merkezi, defalarca denemelerine rağmen kilolarını veremeyen hastalara umut oldu.

Hastanede İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Mandacı'nın koordinatörlüğünde açılan merkez, eylül ayında hasta kabulüne başladı. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören obezite merkezine bugüne kadar 60 hasta başvurdu.

Vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olanların kabul edildiği merkezde, yapılan testlerin ardından tedavisine başlanan hastalar, 20'şerli gruplar halinde her hafta yapılan toplantılarda psikolog, fizyoterapist ve diyetisyenlerle görüşerek haftalık fiziksel aktivitelerini, yediklerini ve duygu durumlarını anlatıp sağlıklı bir şekilde kilo veriyor.

Uzman Doktor Emre Mandacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ay önce hasta kabulüne başladıkları Obezite Merkezinin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, her gün ortalama 3 hastanın merkeze başvurduğunu, durumu uygun olanları kabul edip tedavilerine başlayıp gruplar halinde tedavi sürecini yürüttüklerini söyledi.

Tedavide oldukça uzman bir ekiple çalıştıklarını dile getiren Mandacı, şöyle konuştu:

"Buraya gelen hastaların çoğu yıllarca çeşitli yöntemler deneyip sonuç elde edemeyen hastalar genelde. Diyet, egzersiz denemişler ama hep bir şeyler eksik kalmış. Obezite sadece tek bir etkeni ortadan kaldırarak tedavi edilebilecek bir hastalık değil. Baktığımızda dünyada önlenebilir ölümlerin ikinci nedeni. Avrupa'da en fazla obezitenin olduğu ülke Türkiye ne yazık ki. Bir çok nedeni var, bizler obezite ekibi olarak bu nedenleri tek tek tespit edip, bu hastalığın tedavisini yapmaya çalışıyoruz."

- "Bize motivasyon sağlıyor"

Katılımcılardan Erkut Abukan, 3 ayda 15 kilogram verdiğini, 112 kilodan 80 kiloya düşmeyi hedeflediğini belirterek, "Daha önce bu kadar azimli değildim. Burada her hafta doktorlarımızla görüşmek bizim için büyük bir şans. Bu bize büyük bir motivasyon sağlıyor. 43 yaşındayım, daha önce 4-5 kez denemem oldu, hiçbirinde böyle başarılı olamadım" dedi.

Başta şeker hastalığı olmak üzere diğer rahatsızlıklarından kurtulmak için Manisa Şehir Hastanesine başvurduğunu aktaran Nazire Yaşacan da 100 kilogram civarında başladığı program sayesinde 89 kilograma gerilediğini ifade etti.

Obeziteye bağlı yüksek şeker, karaciğer yağlanması, dizlerinde sıvı azalması ve hareket kısıtlılığı gibi şikayetle Obezite Merkezine başvuran Meryem Yaman Çiftçi ise 3 ayda 10 kilogram verdiğini kaydetti.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Münire Karabaş Kuru da Obezite Merkezine beklediklerinin üzerinde bir ilginin olduğunu, alınan sonuçların memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa Şehir Hastanesi Obezite Obezite Merkezi Tedavi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Başkan Yılmaz’a ’Geçmiş olsun’ ziyareti

Başkan Yılmaz’a ’Geçmiş olsun’ ziyareti

Kendi kanınızla gençleşin

Kendi kanınızla gençleşin

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

Manisa Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
06:36
Sabah
07:59
Öğle
13:30
İkindi
16:23
Akşam
18:50
Yatsı
20:08

Manisa Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

İplikçi Eczanesi
Merkez
Manisa Eczanesi
Merkez
Nur Ege Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Yedieylül Eczanesi
Turgutlu
Ahsen Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.