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Yıllık periyodik kontrolü yapılmayan asansör mühürlenecek

ANTALYA HABERLERİ  | 19.10.2020 18:11 | Son Güncelleme

Antalya İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bina sorumlusu tarafından yıllık periyodik kontrolü yapılmayan asansörün mühürlenerek, hizmetten men edileceği belirtildi.

Antalya İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bina sorumlusu tarafından yıllık periyodik kontrolü yapılmayan asansörün mühürlenerek, hizmetten men edileceği belirtildi. Aynı zamanda açıklamada, ‘asansör periyodik kontrol yönetmeliği’ hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde ise alt limit 1591 TL, üst limit de 63 bin 819 TL olmak üzere idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından gönderilen yazılı açıklamada, özel ve kamu binalarında asansörlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadan kullanılabilmesini temin etme amacıyla periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülüğün ilgili idare ve bina sorumlusuna ait olduğu belirtildi.
Bina sorumlusunun, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda en az bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan sorumlu olduğunun ifade edildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Asansör bakım hizmeti alınan firmanın TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olması zorunlu olup bina sorumlusu tarafından bakım sözleşmesi imzalanmadan önce asansör firmasının TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olup olmadığı kontrol edilmelidir. TSE bulunmayan binalarda kat malikleri asansör konusunda müştereken sorumludur. Bina sorumlusu tarafından yıllık periyodik kontrolün yapılmasına izin verilmemesi durumunda asansör ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilecektir. Kırmızı etiket iliştirilen asansörün bina sorumlusu tarafından kullanımına izin verilmemesi, ayrıca asansörde bulunan eksikliklerin 60 gün içerisinde giderilerek takip kontrolünün yaptırılması ve asansörün güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi durumda asansör ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilecektir. Sarı etiket iliştirilen asansörde bulunan eksikliklerin 120 gün içerisinde giderilerek takip kontrolünün yaptırılması ve asansörün güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi durumda asansör ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilecektir”
Açıklamada, ‘asansör periyodik kontrol yönetmeliği’ hükümlerine aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, bina sorumlusuna veya kat maliklerine ve asansör yaptırıcısına, 1705 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde öngörülen alt limit 1591 TL, üst limit de 63 bin 819 TL olmak üzere idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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