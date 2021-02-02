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Yılmaz, 07 Gençlik ile buluştu

02.02.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Yılmaz, 07 Gençlik ile buluştu

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, 9 Şubat 2021 Salı günü gerçekleştirilecek olan Antalyaspor A.Ş.

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, 9 Şubat 2021 Salı günü gerçekleştirilecek olan Antalyaspor A.Ş. Genel Kurulu öncesi camianın dinamikleriyle buluşmayı sürdürüyor. Yılmaz’ın bugünkü konukları 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği üyeleriydi. Dernek Başkanı Gürhan Güneyli ve grubun diğer üyeleri, Hasan Subaşı Tesisleri’nde gerçekleştirdiği ziyarette genel kurul öncesi görüşlerini dile getirdi. Güneyli grup adına yaptığı konuşmada, göreve gelecek olan yeni yönetimin her zaman arkasında olacaklarını, kulübün çok daha iyi yönetilmesi adına gereken desteği vereceklerini söyledi. Ziyaret, Hasan Subaşı Tesisleri’nin önünde günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.

Yılmaz, 07 Gençlik ile buluştu

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