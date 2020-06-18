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  4. Yılmaz : Ağır cezalar uygulamak istemiyoruz

Yılmaz : Ağır cezalar uygulamak istemiyoruz

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.06.2020 15:57 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen Turizm Buluşması’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çevre konusunda hassas olduklarını vurgulayarak uyardı; “Kimse görmezler, müdahale etmezler’ diye düşünmesin.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen Turizm Buluşması’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çevre konusunda hassas olduklarını vurgulayarak uyardı; “Kimse görmezler, müdahale etmezler’ diye düşünmesin. Ağır cezalar uygulamak istemiyoruz, herkes üzerine düşen hassasiyeti göstersin" dedi.
Turizm buluşmalarının ikincisi Bandırma’da, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bandırma, Erdek, Gönen, Marmara’yı kapsayan ve Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ile turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Yücel Yılmaz, ilçeleri turizm açısından ele almak ve bu bölgelere turizmciler gözüyle bakabilmek amacıyla bu toplantıları düzenlediklerini kaydetti.
"12 ay turizm yapılsın istiyoruz"
Turizmi 12 aya yaymak istediklerini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, her ilçenin kendine has değerleri olduğunu, bu değerleri ön plana çıkararak ilçeleri birer marka haline getirmeyi ve ekonomilerini hareketlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Toplantıda sahil bölgelerinde yürütülen çalışmalardan bahseden Başkan Yılmaz, Balıkesir’in turizmden daha fazla pay almasını için ulaşımdan alt yapıya, sağlıklı içme suyundan peyzaj düzenlemesine kadar çok sayıda proje yürüttüklerini söyledi.
"Ceza kesmek istemiyoruz"
Hayvan hakları ve çevre konusunda hassas olduklarını vurgulayan Başkan Yılmaz “Sanayicimizin yanındayız ama çevreye zarar vermediği sürece. Doğaya zarar veren, çevreyi ve su kaynaklarını kirleten her şeye karşıyız. Büyükşehir olarak ilgili kurumlarımızla birlikte arıtmasını çalıştırmayan, atıklarını doğaya bırakan, çevreyi kirleten şirketlere cezalar kesmeye başladık. Bundan sonra titizlikle konunun üzerine gideceğiz. Dronelarla, ekiplerimizle takip ediyoruz. Kimse ’görmezler, müdahale etmezler’ diye düşünmesin. Ağır cezalar uygulamak istemiyoruz, herkes üzerine düşen hassasiyeti göstersin.” dedi.
"Balıkesir güçlü bir il"
Belediyeciliği; kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik, katılımcı belediyecilik, çevre dostu belediyecilik, hizmet belediyeciliği olarak ele aldıklarını söyleyen Başkan Yılmaz “Biz, birbirine uzak ilçelerden oluşan çok güçlü bir iliz. Şehirli olma, şehre sahip çıkma kültürünü oluşturup ortak akıl ile hareket etmek istiyoruz. Büyükşehir olarak bunu kent konseyi aracılığıyla 20 ilçede başlattık. Hepimiz Balıkesirliyiz. Parmakların birbirini kavraması gerekiyor.” dedi.
"Turizmciyi desteklemeye hazırız"
Bandırma’nın tarihinin çok eksilere dayandığını söyleyen Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ise “Yapılan kazılarla Bandırma çevresinde ortaya çıkan antik kentler geçmişten günümüze Bandırma’mızın ne kadar önemli bir konumda olduğunu ortaya çıkarmıştır. Biz, Yücel Başkanım ile EMITT Fuarı’na katılarak Bandırma’nın turizm potansiyelini öne çıkaracak tanıtımlar yaptık. Tur şirketleri ve turizm yatırımcıları ile görüşmeler gerçekleştirdik.” dedi.
Büyükşehir tarafından düzenlenen toplantının faydalı olacağına inandığını söyleyen Başkan Tosun “Her zaman turizmi ve turizmciyi desteklemeye hazırız.” açıklamasında bulundu.

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