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Yılmaz Erdoğan: Banyosu bile olmayan bir evde 3-4 arkadaş...

29.09.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu olan Yılmaz Erdoğan futbolu neden bıraktığını yıllar sonra açıkladı. Ünlü tiyatrocu futboldan vazgeçme sebebinin tiyatro hayranlığı olduğunu vurguladı.

Yılmaz Erdoğan: Banyosu bile olmayan bir evde 3-4 arkadaş...

Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programında konuğu olan Yılmaz Erdoğan açıklamalarıyla dikkat çekti. Taylan, Erdoğan’a, “Senin hayatını bambaşka yönlere çeviren bir dönüm noktası var mı?” sorusunu yöneltti.

Erdoğan, “Bir değil, birden çok dönüm noktası oldu. Okulun futbol takımındayken, hocam beni ünlü takımlara tanıtmak amacıyla maç organize etmişti. Fakat ben maç yerine okul korosunda sevdiğim bir arkadaşımla kalmayı tercih ettim. Önümdeki o fırsatı kaçırmış oldum” dedi.

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Taylan, “Çocukluğunda muazzam bir futbol yeteneğin olduğunu söyledin, peki futbola yeterince tutkulu değil miydin?” diye sordu.

Erdoğan, “İstanbul’a ilk geldiğimde çok zor şartlar altında yaşadım. Banyosu bile olmayan bir evde 3-4 arkadaş yaşamaya çalışıyorduk. Bir karar vermem gerektiğini biliyordum ve tiyatroyu görünce onun peşinden gitmek istedim.” diyerek futboldan vazgeçme sebebinin tiyatro hayranlığı olduğunu vurguladı.

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