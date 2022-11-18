Yılmaz Erdoğan'ın biricik aşkıydı! Belçim Bilgin son haliyle ağızları açık bıraktı

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Belçim Bilgin, Hatırla Sevgili dizisinde rol aldığı dönem henüz 23 yaşında bir genç kızdı. Şimdilerde 40'a merdiven dayayan Belçim Bilgin'i görenler ''Zaman senin için durmuş'' demeden edemedi.

Kürt kökenli bir ailenin kızı olan Belçim Bilgin, Ankara'da doğup büyüdü. Ortaokulu İskenderun'da okuyan Belçim Bilgin, Hacettepe Üniversitesi'nde Bilgi ve Belge Yönetimi bölümüne girmeye hak kazandı ancak içindeki tiyatro aşkı hiç dinmedi.

YILMAZ ERDOĞAN'LA TANIŞINCA HAYATI DEĞİŞTİ

Bir arkadaşının vesilesiyle Yılmaz Erdoğan'la tanışan Belçim Bilgin, 2005 yılında Sıfır Kilometre filmiyle ekran yolculuğuna adım attı. Bir süre Paris'te yaşayan Belçim Bilgin, Türkiye'ye döndüğünde başrollerini Beren Saat ve Cansel Elçin'in paylaştığı Hatırla Sevgili dizisinde 'Defne Gürsoy' karakterine hayat verdi.

Sonrasında Aşk Tesadüfleri Sever, Güz Sancısı, Kelebeğin Rüyası gibi efsane yapımlarda rol aldı.

2006 yılında Yılmaz Erdoğan ile evlenen Belçim Bilgin, 2009 yılında oğlu Rodin'i kucağına aldı. Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çifti, 2018 yılında boşandı.

Şimdilerde 40 yaşında olan Belçim Bilgin, son haliyle görenleri şaşırttı. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Belçim Bilgin'i yıllar adeta teğet geçti.

En son Babamın Kemanı filminde rol alan Belçim Bilgin, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Güzel oyuncu, Hatırla Sevgili dizisindeki ekip arkadaşları ile sık sık bir araya geliyor.



