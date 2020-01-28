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Yılmaz: "Muhtarlarımızla diyalog halinde çalışmaya önem veriyoruz"

MERSİN HABERLERİ  | 28.01.2020 17:34 | Son Güncelleme

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Valiliği’nin koordinesinde düzenlenen toplantıda ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Valiliği’nin koordinesinde düzenlenen toplantıda ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek çalışmalarını anlatan Yılmaz, birlik ve beraberlik içerisinde Toroslar’ın kalkınması ve gelişmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
"Yerel yönetimlerin en büyük gücü muhtarlarımızdır" diyen Yılmaz, "Muhtarlarımızla koordineli hareket ederek ilçemizin her noktasına hizmetin ulaşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Toroslarımızın daha da kalkınması ve gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
"Mahallelerimizdeki hizmetlerimize kesintisiz devam ediyoruz"
Başkan Yılmaz, ilçe merkezinin yanı sıra yukarı kesimlerde de yol açma ve düzenleme çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğinin bilgisini vererek, "Geçtiğimiz ay kentimizin merkezinde sel, yaylalarımızda ise kar felaketi yaşadık. Bu sürede ilgili kurumlarımızla da koordineli çalışarak tüm köylerimizin yollarını açtık. Halen karla mücadele çalışmalarımız devam etmektedir. Toroslarımızda yüzlerce kilometre bahçe yolu var. İş makinelerimize de yenilerini ekleyerek güçlendirdik. Bahçe yollarını açma çalışmalarımızı da sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Yılmaz, Vali Su başkanlığında yapılan toplantıya katılan tüm mahalle muhtarlarına ve kurum temsilcilerine de teşekkür etti.
Mersin Valisi Ali İhsan Su ise mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olarak nitelendirdiği mahalle muhtarlarının dile getireceği talepleri önemsediklerini kaydederek, "Toroslar ilçemizdeki mahalle muhtarlarımızla bir araya geldik. Mahallelerdeki vatandaşlarımızın temsilcileri sizlersiniz. Her konudaki değerlendirmeleri ve talepleri bizlere iletmeye devam etmenizi istiyoruz" diye konuştu.

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