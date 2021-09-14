Yılmaz Özdil MasterChef jürisine seslendi! Paylaşımı olay oldu

Yılmaz Özdil, yaptığı toz tarhanayı Twitter hesabından paylaştı. Kuruması için serdiği tarhananın kısa bir videosunu çekerek takipçileriyle paylaşan Özdil, Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de yayınlanan popüler yarışma programı MasterChef’e de göndermede bulundu.

‘KUMSAL DEĞİL TARHANAM’

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'ya da esprili bir dille çağrı yapan Özdil, şeflerin onay vermesi durumunda yarışma kadrosuna gireceğini söyledi.

Yılmaz Özdil, paylaşımında “Kumsal değil, tarhanam… Mehmet, Somer ve Danilo şefler onay verirse, Masterchef ana kadroya gireceğim” ifadelerini kullandı.

