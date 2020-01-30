Yılmaz: “Soğuk havalar göğüs ağrısı ve kalp krizini tetikleyebilir”

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, soğuk havaların göğüs ağrısı ve kalp krizini tetikleyebileceğini söyledi.

Başhekim Yılmaz, kalp ve damar rahatsızlığı olan vatandaşların soğuk havalarda dikkatli olmalarını belirterek, “kış mevsimi ile birlikte soğuk havaya bağlı kalp krizi riski de artmaktadır. Kış aylarında özellikle vücut ısısındaki ani değişimler kalp sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle kalp rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın soğuk havanın etkisine maruz kalmamaları ve dışarıda vakit geçirirken kendilerini koruyucu önlemler almaları kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltmaktadır" dedi.

Soğuk hava ve rüzgar kalp hastaları için riskli

Doç. Dr. Seyhan Yılmaz şöyle devam etti: "Kış aylarında kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin başında soğuk hava ve aşırı rüzgar gelmektedir. Bu iki faktöre aynı anda maruz kalmak, vücut ısısında ani değişimlere neden olarak kalp krizi riskini de artırmaktadır. Kalp hastalarının kış aylarını da sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için soğuk havadan ve kalabalık ortamlardan uzak durması çok önemlidir. Özellikle havaların aşırı soğuduğu dönemlerde vücut ısısını korumak için kalın çorap giyilmeli, eldiven ve beresiz sokağa çıkılmamalıdır."