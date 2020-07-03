Yılmaz: "Toroslar, yatırımcıların gözdesi haline geldi"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Toroslar artık kabuğuna sığmıyor. Hayata geçirdiğimiz projelerin yanı sıra sağlık, sanayi, tarım, ticaret gibi pek çok sektörü besleyebilecek bir konumda yer alan ilçemiz, yatırımcıların gözdesi haline geldi" dedi.

Toroslar Belediyesi’nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni uygulama imar planı, Belediye Meclisinin Temmuz Ayı Toplantısında oy birliğiyle onaylandı. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin coğrafi yönüyle yatırım için avantajlı bir konumda olduğunu belirterek, önceliklerinin Toroslar’ın planlı ve sağlıklı olarak büyümesi olduğunu söyledi.

Bölgenin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını da dikkate alarak hazırladıkları yeni imar planının Toroslar’a hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Toroslar’ımızın değerine değer katacak olan yeni imar planımız hayırlı olsun. Yatırımcıların gözü Toroslar’ımızda" ifadelerini kullandı.

"Toroslar’ın geleceği çok parlak"

Yılmaz, başta sağlık, eğitim, ulaşım ve istihdam olmak üzere yapılan tüm hizmetlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi amacı taşıdığını belirterek, hayata geçirdikleri projelerle bölgede yoğun talep gören arsa fiyatlarının sürekli artmaya devam ettiğine de dikkat çekti. Yılmaz, "İstihdam için iş yeri, iş yeri için yatırım, yatırım için yatırımcı ve uygun irade lazım. Bizde de bu irade var. Toroslar, yatırım yapmak için en uygun bölge. İlçemizin geleceğini parlak gören iş insanlarımız, önemli ölçüde yatırımlarını bölgemize yapıyor" diye konuştu.

"İlçemizde yeni yatırım yapacak iş insanlarımıza ve sanayicilerimize her zaman yardımcı olmaya hazırız" diyen Yılmaz, Toroslar Belediyesi olarak üretim ve istihdamı ön plana çıkaracak yeni projelerinin de hazırlıklarını yaptıklarının altını çizerek, "Bu noktada ilçemize yapılacak her türlü yatırımı önemsiyoruz ve gelen projelere de elimizden geldiğince yardımcı olmaya hazırız" şeklinde konuştu.

