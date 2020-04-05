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Yılmaz: "Virüse karşı en etkin mücadele evde kalmak"

MERSİN HABERLERİ  | 05.04.2020 13:48 | Son Güncelleme

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm dünyada etkisini gösteren ve Türkiye’de de hızla yayılan yeni korona virüs salgınına karşı en etkili mücadelenin evden verileceğini söyleyerek, "Sağlıklı ve mutlu yarınlar için evde kalın" çağrısında bulundu."Sizin sağlığınız her şeyden değerli ve kıymetlidir" diyen Yılmaz, "Değerli hemşehrilerim; bizler, tüm ekiplerimizle birlikte sizlerin sağlığı ve huzuru için gece gündüz görevimizin başındayız.

Yılmaz: "Virüse karşı en etkin mücadele evde kalmak"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm dünyada etkisini gösteren ve Türkiye’de de hızla yayılan yeni korona virüs salgınına karşı en etkili mücadelenin evden verileceğini söyleyerek, "Sağlıklı ve mutlu yarınlar için evde kalın" çağrısında bulundu.
"Sizin sağlığınız her şeyden değerli ve kıymetlidir" diyen Yılmaz, "Değerli hemşehrilerim; bizler, tüm ekiplerimizle birlikte sizlerin sağlığı ve huzuru için gece gündüz görevimizin başındayız. Sizler de zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Başta kendiniz olmak üzere aileniz, sevdikleriniz ve milletimiz için evde kalın, sağlıkla kalın" dedi.
"Tedbirli olmak hepimiz için en büyük sorumluluktur"
Başkan Yılmaz, zorlu bir süreçten geçildiğini ve tavsiye edilen kurallara uyulması halinde salgının üstesinden gelineceğine inandığını kaydederek, "Hepimize büyük sorumluluklar düştüğünü bilmeliyiz. En önemlisi bu olağanüstü sürecin bilincinde olmalı ve duyarlı davranmalıyız. Hijyen kurullarına daha çok uymalı ve sosyal mesafeyi korumalıyız. İnanıyorum ki, bu salgını hep birlikte durduracağız" diye konuştu.

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