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Yılmaz Vural'dan bomba gibi açıklamalar! Teknik direktörlüğü bırakıp aday olabileceğini açıkladı...

11.05.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'dan TFF Başkanlığı çıkışı geldi. Mehmet Büyükekşi'nin yerine aday olduğunu ifade eden Yılmaz Vural ayrıca Fenerbahçe'nin başında olabilseydi, şampiyon olacağını açıkladı.

Yılmaz Vural'dan bomba gibi açıklamalar! Teknik direktörlüğü bırakıp aday olabileceğini açıkladı...

Yılmaz Vural, Radyospor'da flaş açıklamalarda bulundu. Hedefinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı olduğunu ifade eden Yılmaz Vural, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında da konuştu.

"HEDEFİMDE FEDERASYON BAŞKANLIĞI VAR MI?"

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"TFF Başkanlığına aday olmak ister misiniz?" sorusuna ise Yılmaz Vural, "Öncelikle TFF Başkanlığını yapanlardan iyi yaparım. TFF için özerk bir yapıya sahip diyoruz ancak ülkemizde TFF Başkanını kulüpler belirliyor. TFF Başkanı da kulüplerin güdümünde kararlar veriyor. Evet futbol dünyasında 42. yılım hedefimde federasyon başkanlığı var mı? Var. Şu ana kadar 2 federasyon başkanı dışında futbolun içinden gelen kişiler TFF bünyesinde yer almadı" cevabını verdi.

"ŞARTLAR OLUŞURSA TFF BAŞKANLIĞINA ADAYIM"

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Sözlerine devam eden tecrübeli teknik adam, "Şartlar oluşursa TFF başkanlığına adayım. Bu işi de hakkıyla yapacağımı düşünüyorum. Çünkü futbolun içerisinde iyi kötü her şeyi gördüm. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Türkiye'de taraflı tarafsız tüm insanlar tarafından sevildiğimi düşünüyorum" dedi.

"JESUS'A SUNULAN İMKANLAR BANA SUNULSAYDI ŞAMPİYON YAPABİLİRDİM"

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un performansı hakkında konuşan Vural, "Jorge Jesus meslektaşım ancak İstanbulspor maçında büyük hata yaptı ve sınıfta kaldı. Hedefimde Fenerbahçe ve büyük takımlarda çalışmak var mı? Evet son nefese kadar bunun için mücadele edeceğim. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a sunulan imkanlar bana sunulsaydı şampiyon yapabilirdim" ifadelerini kullandı.


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