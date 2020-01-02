Yılmaz: "Zafer yürüyüşünde buluşalım"

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 3 Ocak Mersin’in Düşman İşgali’nden Kurtuluşu’nun 98’inci yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin altın sayfalarına yazılan Kurtuluş Savaşı’nda Mersin mücadelesinin önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, 3 Ocak’ın destansı bir mücadelenin sonunda elde edilen büyük bir zafer olduğunu vurguladı. Türk milletinin şartlar ne olursa olsun esarete hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini 3 Ocak 1922 tarihinde Mersin’den tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini dile getiren Yılmaz, "Bu topraklar kolay kazanılmadı. Her karış toprağında aziz şehitlerimizin kanları ve kahraman gazilerimizin ayak izleri vardır. Ulu önderimiz gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Mersinliler Mersin’e sahip çıkınız’ sözünden hareketle ulu önderimizin mirasına ve Mersin’e sahip çıkmak için 3 Ocak Cuma günü saat 08.00’da belediye hizmet binamızın önünden başlayacak olan ve tüm Türkiye’ye birlik ve beraberliğimizin en güzel fotoğraf karesini vereceğimiz Zafer yürüyüşünde buluşalım" ifadelerini kullandı.

Zafer yürüyüşü ve etkinliklerle yeni neslin tarihini daha iyi öğrenip, anlamasını istediklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu nedenle hazırladığımız birçok tema ve programda kurtuluş mücadelesini günümüze taşımaya çalıştık. Amacımız, tarih şuurunu ve bilincini güçlendirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle 98 yıl önce bağımsızlık yolunda mücadele eden tüm Mersin halkının 3 Ocak Kurtuluş Günü’nü kutluyor, üzerinde yaşadığımız bu toprakları bize vatan yapan başta Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum"

Yılmaz, 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 08.00’da Toroslar Belediyesi önünden başlayarak Kuvayi Milliye Caddesi, Hastane Caddesi, İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi güzergahından Cumhuriyet Alanı’na kadar sürecek zafer yürüyüşüne tüm Mersin halkını davet etti.



