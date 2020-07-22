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Yılport Samsunspor, 2 futbolcu ile yollarını ayırdı

SAMSUN HABERLERİ  | 22.07.2020 10:50 | Son Güncelleme

Yılport Samsunspor, 2 futbolcu ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, oyuncuları Gökhan Meral ve Ramazan Çevik'le devam etmeme kararı aldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başlayan Yılport Samsunspor, kadrosunu şekillendirmeye başladı.

Geçen hafta kadroda düşünülmeyen 4 futbolcuyla yollarını ayıran kırmızı-beyazlı takım, sözleşmesi biten Ramazan Çevik'e yeni mukavele önermezken, Gökhan Meral'in kontratını ise karşılıklı anlaşarak feshetti.

Karadeniz ekibi, iç transferde birinci etap kampının sonuna kadar yeni sezon kadrosunu belirleyip, dış transferde 5 yabancı ve 2 yerli oyuncuyla takımı güçlendirmeyi planlıyor.

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