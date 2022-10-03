YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Yılport Samsunspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Yılport Samsunspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

03.10.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Ligi ekiplerinden Yılport Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği ile 8 Ekim Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular, Nuri Asan Tesislerinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular farklı çalışmalar yaptı.

Samsunspor, hazırlılarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da iki köpeğin saldırısına uğrayan anne ile kızı yaralandıSamsun'da iki köpeğin saldırısına uğrayan anne ile kızı yaralandı
Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor maçının ardındanBeyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor maçının ardından
Diyarbakır'da bir otomobilde 4 silah ve mühimmat bulunduDiyarbakır'da bir otomobilde 4 silah ve mühimmat bulundu
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Samsunspor spor toto 1.lig

Samsun Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
12:29
İkindi
15:44
Akşam
18:22
Yatsı
19:41

Samsun Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Pazartesi

Kahvecioğlu Eczanesi
Ilkadim
Atakan Bey Eczanesi
Ilkadim
Hanife Eczanesi
Canik
Subaşı Eczanesi
Atakum
Öykü Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.