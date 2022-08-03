YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Yılport Samsunspor, Giresunspor'dan Zeki Yavru’yu transfer etti

Yılport Samsunspor, Giresunspor'dan Zeki Yavru’yu transfer etti

03.08.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor, Giresunspor'dan Zeki Yavru’yu transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Giresunspor'dan Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig ekibi Giresunspor’da forma giyen 30 yaşındaki defans oyuncusu Zeki Yavru ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Zeki Yavru ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun Valisi Dağlı ve T3 Vakfı Müdürü Kökçam'dan TEKNOFEST incelemesiSamsun Valisi Dağlı ve T3 Vakfı Müdürü Kökçam'dan TEKNOFEST incelemesi
Anahtar Kelimeler:
Giresunspor Samsunspor

Samsun Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:26
Öğle
12:46
İkindi
16:40
Akşam
19:56
Yatsı
21:33

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Perşembe

Aka Eczanesi
Ilkadim
Denizci Eczanesi
Ilkadim
Nevin Eczanesi
Canik
Kurupelit Eczanesi
Atakum
Gümüş Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

40'lı yaşlara geldiğinizde vücudunuza ne olur?

40'lı yaşlara geldiğinizde vücudunuza ne olur?

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Nehirde yüzerken eline çarptı! Meğerse altın parçasıymış

Nehirde yüzerken eline çarptı! Meğerse altın parçasıymış

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.