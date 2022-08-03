Yılport Samsunspor, Vukan Savicevic ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, Karadağlı oyuncu Vukan Savicevic ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, eski takım kaptanlarından Savicevic ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilip, verdiği hizmetler için kendisine teşekkür edildi.

Savicevic, 2020-2021 sezonu başında takıma katılmıştı.

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