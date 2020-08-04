YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Yılport Samsunspor'un ikinci etap kampı Bolu'da başladı

Yılport Samsunspor'un ikinci etap kampı Bolu'da başladı

BOLU HABERLERİ  | 04.08.2020 20:21 | Son Güncelleme

Yılport Samsunspor'un ikinci etap kampı Bolu'da başladı

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında planladığı ikinci etap kampına Bolu'nun Gerede ilçesinde başladı.

Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde bulunan bir otelde kampa giren Samsun ekibi, antrenmanlarına başladı.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve teknik ekip, futbolcularla toplantı yaptı.

Sağlam, kamp döneminde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, kampın ilk antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.

Samsun ekibi, 9'ar kişilik 3 grup halinde pas ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Samsunsporlu futbolcular yaklaşık 1,5 saat süren kampın ilk antrenmanını dayanıklılık koşusu yaparak tamamladı.

İlk etap kampına 6'sı altyapıdan toplam 27 futbolcuyla başlayan kırmızı-beyazlıların ikinci etap kampında yeni transfer Vukan Savicevic de yer aldı.

Samsunspor'un, ikinci etap kampının 14 Ağustos tarihinde sona ereceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Karpuz zam şampiyonu oldu

Karpuz zam şampiyonu oldu

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Bolu Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:04
Sabah
05:46
Öğle
13:05
İkindi
16:58
Akşam
20:13
Yatsı
21:48

Bolu Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Damla Eczanesi
Merkez
Sezen Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti

Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Göletin Içinde Kalan Cami Ilgi Görüyor-Su Seviyesinin Yükselmesiyle Seben Taşlı Yayla Göleti'niniçinde Kalan, Özel Olarak Yapılan Taş Yolla Ulaşılabilencaminin Ibadete Açılması Hedefleniyor

Göletin Içinde Kalan Cami Ilgi Görüyor-Su Seviyesinin Yükselmesiyle Seben Taşlı Yayla Göleti'niniçinde Kalan, Özel Olarak Yapılan Taş Yolla Ulaşılabilencaminin Ibadete Açılması Hedefleniyor

Şehit Jandarma Uzman Çavuşa Tören

Şehit Jandarma Uzman Çavuşa Tören

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.