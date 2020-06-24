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Yine hesap ödemedi, yine gözaltına alındı

AYDIN HABERLERİ  | 24.06.2020 09:49 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz günlerde hesap ödememek için denize atlayıp Yunan adalarına kaçmak isteyen, daha sonra serbest kalıp, taksi gasp edip çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zafer S.

Yine hesap ödemedi, yine gözaltına alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz günlerde hesap ödememek için denize atlayıp Yunan adalarına kaçmak isteyen, daha sonra serbest kalıp, taksi gasp edip çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zafer S. ceza evinden çıktığı gün yine bir mekanda oturdu yedi içti hesap ödemeyince polis ekiplerince yine gözaltına alındı.
Kuşadası’nda, Zafer S. 17 Haziran günü deniz kenarında lüks bir restoranda yemek yedikten sonra, 330 TL’lik hesabı ödemeyip, denize atlayıp yüzerek Yunan adalarına gitmeye çalışmıştı. Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan Zafer S., daha sonra başka bir restorana gidip yine hesap ödememiş ve bir taksiciyi darp edip taksiyi kaçırmıştı. Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanan Zafer S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Cezaevinden çıkan Salu, Kuşadası’nda bir mekanda yine aynı şeyi yaptı. Sahilde bir mekana oturan Zafer Salu yedi, içti hesap ödemeye gelince de “Param yok” diyerek mekandan ayrılmak istedi. Mekan sahiplerinin ihbarı üzerine polis ekipleri Kuşadası’nı bıktıran Zafer S.’yi tekrar gözaltına aldı.

Yine hesap ödemedi, yine gözaltına alındı

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05:41
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13:16
İkindi
17:09
Akşam
20:42
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Canver Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Asil Eczanesi
Nazilli
Dikici Eczanesi
Nazilli
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