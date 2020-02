Yırcalı’dan SYAL’ın arsasına 32 derslikli okul

Balıkesir’de deprem riski nedeni ile yıkılan SYAL’ın yerine Yırcalı ailesi 32 derslikli okul yapacak.

Hayırsever iş insanı Rona Yırcalı babası Sırrı Yırcalı’nın adının verildiği, 1987 yılında eğitim-öğretime başlayan ve deprem tebliğine göre yıkılıp yeniden yapılacak okulu aynı yerine 32 derslikli olarak yaptıracak. Kabulde konuşan Vali Ersin Yazıcı, destekleri için hayırsever iş insanı Rona Yırcalı ve Sırrı Yırcalı’ya teşekkür etti. Hayırsever iş insanı Rona Yırcalı da aile olarak eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Biz aile olarak bu projeyi üstlendik. İnşaatına en kısa zamanda başlanacak ve aynı yerde tamamlanarak eğitime açacağız"dedi.

Vali Yazıcı, "Eğitime önem verirseniz her şeye önem verirsiniz demektir"

Eğitime yapılan yatırımın çok önemli olduğunu dile getiren Vali Yazıcı, "Balıkesir, tüm zenginliklerinin yanında, gönlü zengin insanların devletinin, milletinin her daim yanında yer almıştır. Hayırsever iş insanlarımızın Balıkesir’e katkıları devam ediyor ve bu bizleri son derece memnun ediyor. Bugün Balıkesir’de verdiği destekler ile bizlerin hem maddi, hem de manevi olarak her zaman yanında yer alan, Rona beyle güzel bir güne başlamanın sevincini yaşıyoruz. Rona Bey, 32 derslikli yeni bir okulu daha Balıkesir’e kazandıracaklar. Okul protokolleri imzalarken hep dile getiriyoruz, büyük onur ve bayram sevinci yaşıyorum. Yırcalı ailesi her bir çocuğun eğitiminde, her bir ailenin kalbinde olacak. Toplum olarak insanlık için iyi şeyler yapanları sahiplenmemiz, takdir etmemiz ve örnek almamız gerekir. Eğitime önem verirseniz her şeye önem verirsiniz demektir. Eğitimi ihmal ederseniz her şeyi ihmal edersiniz demektir. Hayırseverlerimizin özellikle eğitim yatırımlarına desteklerinin artarak devamını beklediğimizi bu vesileyle bir kere daha belirtmek istiyorum. Okulumuzun çocuklarımıza, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitimi çok önemseyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasından sonra da, ’En mühim ve feyizli işlerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitimde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu suretle olur.’ ifadelerini kullanmıştır. Eğitim yatırımları son derece önemli ve gereklidir. Bizler de devletimizin imkanları ve hayırseverlerimizin destekleriyle ilimizde eğitim alanındaki ihtiyaçları önceleyerek yatırımlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Çok sayıda hayır işlerinde bulunarak ilimize önemli katkıları olan ve hayırseverlik sıfatının hakkını veren başarılı iş insanı eğitim gönüllüsü Rona Yırcalı’ya, bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.