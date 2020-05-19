Yivli Minare'nin restorasyonunda 40 mezar bulundu

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın 1230'da inşa ettirdiği ve tarihi Kaleiçi'ndeki surlar ile eski evler arasından yükselen Yivli Minare'de yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Yivli Minare'deki medrese kapısının gün yüzüne çıkarılması için başlatılan kazılarda bulunan 40 mezar, nakledildi.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Yivli Minare'nin kalıcı listede yerini alması için kazı ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Çalışmaları bir yıl içerisinde bitirmeyi planladıklarını aktaran Coşar, minareye ait yolun da kazılacağını söyledi.

Medrese kapısının ortaya çıkması için kazı çalışmalarına başladıklarını anlatan Coşar, şunları kaydetti:

"Minarenin avlusunda park ve devasa ağaçlar vardı. Tamamen gezinti alanıydı. Orada sadece kapısı kalan bir medrese var. Kazıya, 'En azından kapıyı ortaya çıkaralım' diye başladık, medresenin temellerini ortaya çıkardık. Kazıya devam ettikçe mezarlar çıktı. Daha önce insanların dolaştığı, ayak bastığı yerden 40 mezar çıkardık ve mezarlığa naklettik. Kazı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından bölgeyi arkeopark gibi ziyarete açacağız."