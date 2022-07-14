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YKS 2 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı? 2022 YKS kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

14.07.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 2 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı, sorusunun yanıtı binlerce aday tarafından merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin açıklamada bulunulmuştu. Peki YKS 2 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? YKS kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili merak edilenler haberimizde...

YKS 2 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı? 2022 YKS kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS 2 yıllık üniversite taban puanlarının açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. YKS'ye giren birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki YKS 2 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı? 2022 YKS kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

YKS 2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 2022 üniversite taban puanları, sonuçların ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılmasının ardından netlik kazanacak.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor. 2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimi sonrasında belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavına giren adayların TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçları için tarih araştırmaları internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfası "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden YKS tercihlerini yapabilecek. YKS tercihlerinin yapılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat, YKS tercihlerinin, sonuçların 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

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