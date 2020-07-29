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YKS eşit ağırlık birincisi Evleksiz'in, eğitim masraflarını MHP lideri Bahçeli karşılayacak

OSMANİYE HABERLERİ  | 29.07.2020 16:20 | Son Güncelleme

YKS eşit ağırlık birincisi Ümit Can Evleksiz: - "Eşit ağırlıklıda tam sıralamada kesinlikle birincilik beklemiyordum" - " Devlet Bahçeli aradığında beni tebrik etti. Teşekkür ettim. Eğitim masraflarımı karşılama sözü verdi"

OSMANİYE (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eşit ağırlık puan türünde Türkiye birincisi olan Osmaniye TOBB Fen Lisesi öğrencisi Ümit Can Evleksiz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak, tebrik ettiğini ve eğitim masraflarını karşılayacağını kendisine ilettiğini belirtti.

Evleksiz, AA muhabirine alanı dışında elde ettiği Türkiye birinciliğini beklemediğini belirterek, sınavdaki başarısını disiplinli ve planlı çalışmaya borçlu olduğunu ifade etti.

Evleksiz, "Herhangi bir yarışa ikinci olmak için girmezsiniz. Ama sınavdan çıkıp yanlışlarımı gördüğümde biraz üzüldüm. Özellikle de eşit ağırlıklıda tam sıralamada kesinlikle birincilik beklemiyordum. Sayısalda rekabet çok daha ciddi olduğu için eşit ağırlık biraz daha rekabet açısından rahattı. İlk 100'e girebilmek için eşit ağırlık kolay geldi. Ben 12. sınıfta sayısal konular bitince eşit ağırlık çalışmıştım. Sınavda yerleştirmeye göre Temel Yeterlilik Testi'nde 9'uncu oldum. Sayısalcıyım fakat bu alanda 17. oldum. Sözelde 4’üncü, eşit ağırlıkta da 1. oldum."

Evleksiz, sınavda başarılı olmak için ders tekrarlarının büyük önem taşıdığını, sınava giren herkesin konulara az çok vakıf olduğunu ancak hemen unuttuğunu belirten Evleksiz, " 9, 10 ve 11. sınıflarda çalışmayınca 4 seneyi bir yıla sığdırılması tam öğrenilmeden geçilmesine neden oluyor. Yeteri kadar tekrar yapılamıyor. Bence bu yüzden çalışmayı zamana yaymak gerekiyor. Deneme çözmek çok önemli." dedi.

Bilgisayar alanında kendisini geliştirmek istediğini anlatan Evleksiz, bu yüzden de bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih edeceğini kaydetti.

-MHP Genel Bahçeli eğitim masraflarını karşılayacak

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Türkiye birinciliğinin ardından kendisini arayarak, tebrik ettiğini aktaran Evleksiz, "Devlet Bahçeli aradığında beni tebrik etti. Teşekkür ettim. Eğitim masraflarımı karşılama sözü verdi. Kendisine tekrar teşekkür ederim. Böyle bir konuşma geçti aramızda. Bahçeli şehrini önemsiyor ki şehrinde ki başarıları tebrik ediyor." dedi.

Evleksiz başarısından dolayı ayrıca, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun yardımcılarının da kendisini arayarak, başarısından dolayı tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Ümit Can Evleksiz'in babası Turgut Evleksiz de oğlunun başarısından heyecan duyduğunu ve mutlu olduğunu söyledi.

Oğlunun anlayışlı biri olduğunu anlatan baba Evleksiz, onun araştıran teknolojiye ve bu alandaki gelişmelere önem veren bir öğrenci olduğunu kaydetti.

Anne Sabiha Evleksiz de oğlunun başarısını ailece beklediklerini, oğlunun başarısı için dua ettiğini anlatan Evleksiz, "Ben oğlumun her an yanındaydım. Beraber çalıştığımız günlerde oldu. Uykusu açılsın diye geç saatlere kadar ona eşlik ettiğim zamanlar oldu. Sürekli hizmetini ben yaptım." diye konuştu.

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