YKS Muğla il birincisi Marmaris’ten çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Duru Uyar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sayısal sonuçlarına göre İl birincisi ve Türkiye 535’incisi oldu. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Duru Uyar ve ailesini makamında kabul ederek çeyrek altın ve plaket hediye ederek tebrik etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçlar açıklandı. Marmaris ‘te bir kolejde eğitim gören Duru Uyar, YKS sınavlarında sayısal alanda Muğla İl birincisi ve Türkiye 535’incisi oldu. Duru Uyar, anne ile babası Ahmet ve Ayşen Duru ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy’a makamında ziyarette bulundu. Kaymakam Aksoy, İl birincisi Duru Uyar’a plaket ve Cumhuriyet altını ederek tebrik etti. Kaymakam Aksoy, “ Anne ve baba başarılı, disiplinli. Evlatları da nasibini almış. İlçemizden böyle başarılı gençlerin çıkması gurur veriyor. Üniversite ve yaşamında başarılar kızımızla olsun. Kızımızın başarısı herkese örnek olmalıdır” dedi.

"Motivasyon çok önemli"

İl birincisi Uyar yaptığı açıklamada, “ Annem, babam ve okulum bana sınavlarda büyük destek oldu. Pandemi döneminde öğretmenlerimiz bizlere çok yardımcı oldu. Nerede eksik olduğunu görüp oraya yönelerek çok çalışmak önemli. Psikolojik olarak başarılı ve başarısız olsam bile yanımda olacaklarını ailem başta olmak üzere tüm çevre gösterdi. Uzun vadeli hedeflerim var. Bu hedeflerime ulaşmak için motivasyon önemlidir. ODTÜ elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünü düşünüyorum. Uzun süre oturarak çalışamıyordum. Müzik ile birlikte ders çalıştım. Günde 8 saatlik ders çalışma programım vardı. Sınav hazırlığı yapacak olan arkadaşlarım eksikleri fark etsinler ve onun üzerine gitsinler. Benim en büyük eksikliğim Türkçe idi. Onun üzerine gidip çok çalışarak emeğimin karşılığını gördüm” dedi.

Evlatları ile çok gurur duyduklarını söyleyen Ayşen Uyar, “ Evladımızın o azmini ve mücadelesini gördük. Kendisine destek vererek motivasyon sağlamasını çalıştık. Şimdi yüzünde tebessümü görünce çok mutluyuz” dedi. Anne ve eğitimci olan Ayşe Uyar ‘’ aileler çocukların yeteneğini önemsesinler ona göre yönlendirmelerde bulunsunlar" diye tavsiye de bulundu.

Baba Ahmet Uyar ise "Herkes gibi ben de çok gurur duyuyorum kızımın geleceği ve başarısı onun hayatı için çok önemli" dedi.

