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YKS nedeniyle sokaklar boş kaldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 27.06.2020 12:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında bugün gerçekleştirilen YKS için kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Şanlıurfa’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında bugün gerçekleştirilen YKS için kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Türkiye’nin 81 ilinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerin 09.30’u göstermesi ile başladı. Şanlıurfalılar sabah saatlerinden itibaren başlayan kısıtlamaya uydu. Kentte cadde ve sokaklar boş kalırken, istisnai durumda olan vatandaşların sokakta olduğu görüldü.
Saat 09.30’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 15.00’te sona erecek.

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