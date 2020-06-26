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YKS öncesi sınav yerleri dezenfekte edildi

MANİSA HABERLERİ  | 26.06.2020 13:56 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde okullar ve Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesinin dezenfekte çalışmalarını tamamladı.Geçtiğimiz hafta yapılan Liselere Giriş Sınavı (LGS) girecek öğrencilerin sağlıklarının korunması amacıyla ilçedeki 31 okul ve 204 sınıfta dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu hafta yapılacak olan YKS öncesinde de hazırlıklarını tamamladı.

Turgutlu Belediyesi 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde okullar ve Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesinin dezenfekte çalışmalarını tamamladı.
Geçtiğimiz hafta yapılan Liselere Giriş Sınavı (LGS) girecek öğrencilerin sağlıklarının korunması amacıyla ilçedeki 31 okul ve 204 sınıfta dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu hafta yapılacak olan YKS öncesinde de hazırlıklarını tamamladı. Turgutlu genelindeki 18 okul ve sınav merkezi olarak belirlenen Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesinde sınıflardan koridorlara, kapı girişlerinden merdivenlere, tuvaletlerden idari odalara kadar her yer Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince titizlikle dezenfekte edildi.
Tıpkı LGS öncesindeki gibi YKS’den önce ilçedeki okulların üniversite adayları için dezenfekte edildiğini söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Üniversite hayali kuran ve bu hayallerini gerçekleştirmek için uzun süre yoğun bir şekilde çalışan tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diler, tüm hayal ve isteklerinin gerçekleşmesini temenni ederim. Turgutlu Belediyesi olarak bizler her koşulda, her yaştan hemşehrimizin yanındayız, onların destekçisiyiz. Bu anlayışla sürdürdüğümüz çalışmalar doğrultusunda sınav heyecanı yaşayan öğrencilerimiz ve ailelerimizin de yanındayız. Yarın YKS’ye girecek öğrencilerimizin sınavlarını gerçekleştirecekleri okul ve sınav salonlarında dezenfekte çalışmalarımızı tamamladık. Bütün öğrenci ve ailelerimizin bu konuda endişe etmesinler” şeklinde konuştu.

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