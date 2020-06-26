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YKS sınavı için okul bahçeleri dezenfekte edildi

BİLECİK HABERLERİ  | 26.06.2020 18:27 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) öncesinde okul bahçeleri dezenfekte edildi.Mart ayından bu yana salgın ile mücadele kapsamında şehirdeki bütün okul, cami, kurum ve kuruluş binaları ile park ve bahçelerde dezenfekte çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri amacıyla okul bahçelerinde dezenfekte çalışması yaptı.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) öncesinde okul bahçeleri dezenfekte edildi.
Mart ayından bu yana salgın ile mücadele kapsamında şehirdeki bütün okul, cami, kurum ve kuruluş binaları ile park ve bahçelerde dezenfekte çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri amacıyla okul bahçelerinde dezenfekte çalışması yaptı. Daha önceki çalışmaları kapsamında okuldaki sınıf ve benzeri noktalarda da dezenfekte çalışması gerçekleştiren ekipler, ayrıca vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

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